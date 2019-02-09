Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Evinde ölü olarak bulundu
EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
DÜN AKŞAMKİ KAZADA YARALANAN 2...
Kazada yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti
KAZADA YARALANAN YAYALARDAN BİRİ HAYATINI...
banner282

Gifa Aırways‘e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Gifa Aırways‘e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:25
Gifa Aırways‘e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Gifa Airways isimli iş yerine 1 Şubat’ta  gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili  yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, olayla ilgili M.O.’nun (E-27) tutuklandığını duyuruldu.

E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37)  ise daha önce tespit edilerek,  tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ediyor.

 

Son Güncelleme: 09.02.2019 13:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman Güzelyurt’ta Esnaf Ve Halkla Bir Araya Geldi
Başbakan Erhürman Güzelyurt’ta Esnaf Ve Halkla Bir Araya Geldi
Ankara’da Kktc Üniversiteleriyle İlgili Değerlendirme Süreci Usul Ve Esasları Görüşüldü
Ankara’da Kktc Üniversiteleriyle İlgili Değerlendirme Süreci Usul Ve Esasları Görüşüldü
Ydp Ekonomi Politikaları Başkanı Çelik, Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi Ziyaret Etti
Ydp Ekonomi Politikaları Başkanı Çelik, Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi Ziyaret Etti
Evinde ölü olarak bulundu
Evinde ölü olarak bulundu
Ydü Turizm Fakültesi 2019 Güz Mezunlarını Verdi
Ydü Turizm Fakültesi 2019 Güz Mezunlarını Verdi
“dr. Fazıl Küçük Ve MillÎ Mücadele Sergisi” 1 Mart’a Kadar Uzatıldı…
“dr. Fazıl Küçük Ve MillÎ Mücadele Sergisi” 1 Mart’a Kadar Uzatıldı…
En çok yağışı 36 kg ile Sipahi aldı
En çok yağışı 36 kg ile Sipahi aldı
Metehan’da para ve kambiyo yasasına aykırı hareket
Metehan’da para ve kambiyo yasasına aykırı hareket
Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
KKTC Devlet Piyangosu devretti..Çekiliş sonuçları..
KKTC Devlet Piyangosu devretti..Çekiliş sonuçları..

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim