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"Gıdaların resmi kontrolü ve hijyen yasa tasarısı”nı görüşmeyi sürdürdü

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

"Gıdaların resmi kontrolü ve hijyen yasa tasarısı”nı görüşmeyi sürdürdü

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:25
"Gıdaların resmi kontrolü ve hijyen yasa tasarısı”nı görüşmeyi sürdürdü

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Veteriner Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Ticaret Dairesi,  AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden yetkililer katılıp görüş ve önerilerini sundular.
 
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında saat 10.00’da başlayan komite toplantısına CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Armağan Candan, komite üyeleri HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı

Açıklamaya göre, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

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“Ülkemizde gıda güvenliği alanındaki mevcut eksikliklerin giderilmesi, ülkemizde üretilen ürünlere olan güvenin temin edilmesi ve gıdaların ticareti de dahil olmak üzere Avrupa Birliği kurallarına uyumlu mevzuatın yürürlüğe girmesi ve etkin denetimlerin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde düzenlenen Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı ile gıda güvenliği alanında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek resmi kontroller tanımlanmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Genel Gıda ve Yem Yasasının 18’inci maddesinde tanımlanmış olan sorumlulukları çerçevesinde denetiminden sorumlu oldukları ve tüm gıda maddeleri için geçerli olan gıda güvenliği ve standartları ile ilgili kriterler düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Genel Gıda ve Yem Yasasının 18’inci maddesinde tanımlanmış olan Sağlık Bakanlığının sorumlulukları dahilindeki gıda işletmecileri için gıda güvenliği ve hijyen gereklilikleri ile ilgili sorumlulukları ve bu yasa çerçevesinde geçerli olan idari yaptırımlar ve cezalar düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan ve gıda güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alındıktan sonra son şekli verilen Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Gıda Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı, Avupa Birliği'nin 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ve 882/2004 sayılı Avrupa Palamentosu ve Konsey Tüzükleri başta olmak üzere, Avrupa Birliği gıda güvenliği mevzuatının yerel koşullara uyumlaştırılması ile hazırlanmıştır.”

 

Son Güncelleme: 23.08.2019 15:36
Anahtar Kelimeler:
Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasa Tasarısı
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