banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111959
ALTIN
283.382
DOLAR
5.9400
STERLİN
7.6879
EURO
6.5787
Çekiç ile yüzüne vurdu
ÇEKİÇ İLE YÜZÜNE VURDU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Çekiç ile yüzüne vurdu
Kapat

Gıda Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor

Lefkoşa, 23 Aralık 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığı konularında üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla başlatmış olduğu eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Gıda Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor

Lefkoşa, 23 Aralık 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığı konularında üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla başlatmış olduğu eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:30
Gıda Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor

Lefkoşa, 23 Aralık 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığı konularında üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla başlatmış olduğu eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından organize edilen ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile konularında uzman Dr. Öncül Kaangün Caner ve Yük. Zir. Mühendisi Hakan Örnek tarafından üç gün boyunca üreticilere yönelik olarak  “Pestisitlerin Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon” konulularında eğitim seminerleri düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu seminerlerde, pestisitlerin bilinçli kullanılmadığında insan ve çevre sağlığına yapmış olduğu olumsuz etkiler, pestisit kalıntılarını azaltma yolları ve mekanizmaları, kalıntısız ürün elde etmek için yapılması gerekenler ve tarım aletlerinin kalibrasyon teknikleri konularında bilgiler verildi.

banner317
Uzmanlar,  seminerlerin ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Görüşmede Bakan Oğuz’a seminerler hakkında bilgi verilerek,  eğitimler ile ilgili pek çok olumlu geri dönüşler yapıldığı ve önümüzdeki dönem bu tip eğitimlerin yaygınlaştırılarak devam edileceği belirtildi.

Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne ve eğitimi gerçekleştirilen uzmanlara katkılarından dolayı teşekkür etti. 

(AK/HA)                                                             FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atakan: “raporda Teyide Muhtaç Bilgiler Var”
Atakan: “raporda Teyide Muhtaç Bilgiler Var”
Cumhurbaşkanı Akıncı, “31. Miss Model Of The World 2019” Yarışmasına Katılan Terzioğlu’nu Kutladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, “31. Miss Model Of The World 2019” Yarışmasına Katılan Terzioğlu’nu Kutladı
Atakan: “raporda Teyide Muhtaç Bilgiler Var”
Atakan: “raporda Teyide Muhtaç Bilgiler Var”
Ktoeös Değirmenlik Lisesinde Ulaşım Sorunu Nedeniyle Uyarı Grevi Yaptı
Ktoeös Değirmenlik Lisesinde Ulaşım Sorunu Nedeniyle Uyarı Grevi Yaptı
Haftalık Trafik Raporu: 73 Kaza, 23 Yaralı
Haftalık Trafik Raporu: 73 Kaza, 23 Yaralı
Hür-İş: “Asgari ücret insan onuruna yakışır bir ücret olmalı ve ivedilikle karara bağlanmalı””
Hür-İş: “Asgari ücret insan onuruna yakışır bir ücret olmalı ve ivedilikle karara bağlanmalı””
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinin etkin bir şekilde sürdüğü belirtildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinin etkin bir şekilde sürdüğü belirtildi
Kanunsuz avlanan 2 avcıya yasal işlem
Kanunsuz avlanan 2 avcıya yasal işlem
Özyiğit: “Hiçbir fonksiyonları yoksa karayollarını da devredelim, gitsin”
Özyiğit: “Hiçbir fonksiyonları yoksa karayollarını da devredelim, gitsin”
Larnaka Şehitleri anıldı...
Larnaka Şehitleri anıldı...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim