“Gıda-Tarım Heyeti Anamur Saha Ziyaretleri ve İş Görüşmeleri” Anamur’da Yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan verilen bilgiye göre, KKTC’den 87 kişinin katılacağı “Gıda-Tarım Heyeti Anamur Saha Ziyaretleri ve İş Görüşmeleri”, geniş tabanlı bir katılımla yapılacak.

Açıklamaya göre toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynak Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Otelciler Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, GİAD, Jaycees, İşad Yaga, Zirai Levazım, DEMD Üretici Birlikleri, Seracılar Kooperatifi, Narenciye Üretici Birlikleri, Akdeniz Narenciye İhracatçıları Birliği, Gazimağusa Seracılar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Kıbrıs Türk Zeytin Üreticileri Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası ve Turizm Sektörü kuruluşlarının başkan, üye ve yöneticiler katılacak.

Türkiye – KKTC Ortak Ticaret Odası Forumu Eşbaşkanı Omaç Cin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu iş birliği ziyaretinde amaçlarının; “KKTC’de tarım, işlenmiş gıda ve diğer sektörlerdeki, üretici, girişimci ve iş insanlarını Türkiye’deki muhatapları ile bir araya getirerek, KKTC’de iş birliği ve ortaklıkların kurulması, üretim, yurtdışı pazarlama ve diğer sahalarda ortak yatırımlar yapılmasının sağlaması” olduğunu belirtti.

Cin, Kıbrıs Türk halkının dışa açılım konusunda çok istekli ve ekonomisinin büyümesi için bunun gerekli olduğunu ifade ederek, Oda olarak KKTC iş insanının yurt dışına açılmasında aracı olmaya devam edeceklerini ve ileriki günlerde de bu faaliyetlerinin İngiltere, AB ülkeleri ve diğer ülkeleri kapsayarak devam edeceğini kaydetti.

Cin, ziyaretin, her iki taraf için de verimli geçmesini ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmasını temenni etti.