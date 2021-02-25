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Gıda paketleri Girne Belediyesi’ne teslim edildi

Inner Wheel Kulüplerinden Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü ve Girne Inner Wheel Kulübü, ihtiyaçlılara ulaştırılmak üzere toplam 350 adet Gıda paketi hazırlayıp Girne Belediyesi’ne teslim etti.

25 Şubat 2021 Perşembe 10:15
Gıda paketleri Girne Belediyesi’ne teslim edildi
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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ihtiyaçlı olan kişilere ulaştırılmak üzere Girne Inner Wheel Kulübü’nden 100 adet gıda paketi ve Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nden 250 adet gıda paketinin Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’ye teslim edildiği bildirildi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Güngördü, bu zor dönemde yardım derneklerinin, kulüplerin katkısının kendilerini umutlandırdığını dile getirdi. Girne Belediyesi olarak ihtiyaçlı kişilere her zaman yardım yaptıklarını belirten Güngördü, derneklere katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 25.02.2021 11:31
Anahtar Kelimeler:
Girne Inner Wheel KulübüBeylerbeyi Inner Wheel KulübüGıda Yardımı
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