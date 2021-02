Gıda paketleri Girne Belediyesi’ne teslim edildi

Inner Wheel Kulüplerinden Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü ve Girne Inner Wheel Kulübü, ihtiyaçlılara ulaştırılmak üzere toplam 350 adet Gıda paketi hazırlayıp Girne Belediyesi’ne teslim etti.