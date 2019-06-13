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Gıda mühendislerinden, yaz aylarında artan gıda zehirlenmesi uyarısı

Gıda mühendislerinden, yaz aylarında artan gıda zehirlenmesi uyarısı

13 Haziran 2019 Perşembe 16:09
Gıda mühendislerinden, yaz aylarında artan gıda zehirlenmesi uyarısı

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, yaz aylarında gıda zehirlenme riskinin yüksek olduğu belirterek, “Bağışıklık sistemi hassas olan çocuklar, hamileler ve belirli yaşın üzerindeki kişiler gıda mühendisleriyle çalışan işletmeleri tercih etmeli” uyarısında bulundu.
Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için gıda mühendislerinin tarladan sofraya kadar olan süreçte aktif olarak yer alması gerektiğini vurgulayan Can, “Özellikle toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliği sistemleri kurulmaz, bu kurallara uyulmaz ya da bu işletmeler denetlenmezse halk sağlığı riske girer. Gıda güvenliği sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bu sistemlerin denetlenmesi gıda mühendislerinin görevi” dedi.

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Can, gıda güvenliği konusunda yazılı açıklama yaptı. Bu yıl ilk kez 7 Haziran'ın “Dünya Gıda Güvenliği Günü” olarak kutlandığını anımsatan Sıdıka Can, güvenli gıda için ülkelerin resmi kontrol sistemlerini güçlendirmesinin, ülkeler arasında teknik yardım ve iş birliği sağlanmasının Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklendiğini söyledi.
Can’ın paylaştığı verilere göre, dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi kirli yiyecekler nedeniyle hastalanıyor. Bu kişilerden ortalama 420 bini hayatını kaybediyor. 
 

Son Güncelleme: 13.06.2019 19:23
Anahtar Kelimeler:
Gıda Zehirlenmesi
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