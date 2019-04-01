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"Gıda Mühendisleri olmadan güvenli gıdadan söz edilemez”

"Gıda Mühendisleri olmadan güvenli gıdadan söz edilemez”

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:51
"Gıda Mühendisleri olmadan güvenli gıdadan söz edilemez”

Gıda Mühendisleri Odası, gıda mühendisleri olmadan güvenli gıdadan bahsedilemeyeceğini belirterek, güvenli gıda için gıda mühendislerinin  gıda üretimi yapan işletmelerde aktif olarak yer alması gerektiğini, ayrıca  Tarım ve Sağlık Bakanlıkları ile  belediyelerde gıda güvenliği denetimlerindeki ekiplerde gıda mühendislerine de  yer verilmesi gerektiğini kaydetti.

Oda Başkanı Sıdıka Can, Kanser Haftası nedeniyle yazılı açıklama yaparak gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Can, ülkede, güvenli gıda üretimi veya ithalatı için gereken denetimler, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler tarafından yürütülmeye çalışılsa da, bu denetimlerin yetersiz kaldığını iddia etti.

Denetimlerin  uzman kişiler tarafından yapılmadığını ileri süren Can, “Ülkemizdeki tüm süt ve et ürünü imalathanelerini denetlemekle yükümlü Tarım Bakanlığı’nda tek bir gıda mühendisi istihdamı sağlanmamıştır. Bunun yanında birçok belediyede denetimler konuyla ilgili uzmanlığı olmayan kişiler tarafından yapılmaktadır” iddiasında bulundu.

Can, güvenli olmayan gıdalar tüketildiği için mi  kanserle karşı karşıya kalındığı sorusunun   artık daha net bir şekilde cevaplandırılması gerektiğini belirtti.

Son Güncelleme: 01.04.2019 13:56
Anahtar Kelimeler:
Gıda Mühendisleri
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