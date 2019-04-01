"Gıda Mühendisleri olmadan güvenli gıdadan söz edilemez”

Gıda Mühendisleri Odası, gıda mühendisleri olmadan güvenli gıdadan bahsedilemeyeceğini belirterek, güvenli gıda için gıda mühendislerinin gıda üretimi yapan işletmelerde aktif olarak yer alması gerektiğini, ayrıca Tarım ve Sağlık Bakanlıkları ile belediyelerde gıda güvenliği denetimlerindeki ekiplerde gıda mühendislerine de yer verilmesi gerektiğini kaydetti.

Oda Başkanı Sıdıka Can, Kanser Haftası nedeniyle yazılı açıklama yaparak gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Can, ülkede, güvenli gıda üretimi veya ithalatı için gereken denetimler, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler tarafından yürütülmeye çalışılsa da, bu denetimlerin yetersiz kaldığını iddia etti.

Denetimlerin uzman kişiler tarafından yapılmadığını ileri süren Can, “Ülkemizdeki tüm süt ve et ürünü imalathanelerini denetlemekle yükümlü Tarım Bakanlığı’nda tek bir gıda mühendisi istihdamı sağlanmamıştır. Bunun yanında birçok belediyede denetimler konuyla ilgili uzmanlığı olmayan kişiler tarafından yapılmaktadır” iddiasında bulundu.

Can, güvenli olmayan gıdalar tüketildiği için mi kanserle karşı karşıya kalındığı sorusunun artık daha net bir şekilde cevaplandırılması gerektiğini belirtti.