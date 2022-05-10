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Gıda Mühendisleri Odası ile Cittaslow KKTC ağı arasında protokol imzalandı

AMAÇ, CITTASLOW KENTLERİNDE GÜVENLİ GIDA ÜRETİMİNİN TEŞVİKİ 

10 Mayıs 2022 Salı 17:15
Gıda Mühendisleri Odası ile Cittaslow KKTC ağı arasında protokol imzalandı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası ile Cittaslow KKTC Ağı arasında Cittaslow kentlerinde güvenli gıda üretiminin teşviki konusunda protokol imzalandı.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde yer alan imza törenine, Cittaslow Ağ Başkanı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da katıldı. 
ZURNACILAR 
Cittaslow Ağ Başkanı Mustafa Zurnacılar imza töreninde yaptığı konuşmada, Gıda Mühendisleri Odası ile ülkede Cittaslow ağına bağlı 5 belediye arasında gıda güvenliği konusunda üreticinin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve üretilen ürünlerin denetiminin yapılması konusunda protokol imzaladıklarını belirtti.
Bu çalışmanın sadece Cittaslow belediyeleri değil ülkenin tamamında yapılması gerektiğini ifade eden Zurnacılar, diğer paydaşlarla da ilerleyen zamanda çalışmalar yapmayı temenni etti.
Cittaslow belediyeleri olarak kendilerine düşen sorumlulukları görev bildiklerini dile getiren Mustafa Zurnacılar, yıllardır ortak projelere imza attıklarını söyledi. 
13 MAYIS’TA İZMİR’DE “KIBRIS GÜNLERİ”…
Uluslararası kentler statüsünde olan Cittaslow belediyeleri ile özellikle Türkiye’de bulunan kardeş belediyeler ve diğer belediyelerle çalışmaları olduğundan bahseden Zurnacılar, bu çerçevede 13 Mayıs’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir etkinlikleri olacağını kaydetti. 
Bu etkinliğin, “Kıbrıs Günleri” olarak isimlendirildiğini ifade eden Zurnacılar, Kıbrıs kültürüne özgü yerel lezzetlerin İzmir halkıyla buluşması, tanıtılması ve üreticilerin de ürünlerini Türkiye’de görücüye çıkarması anlamında öncülük yaptıklarını söyledi.
Bu konuda Gıda Mühendisleri Odası’nın kendilerine büyük destek verdiğini belirten Zurnacılar, Oda’ya teşekkür ederek, bundan sonra da birlikte çalışmaktan mutlu olacaklarını kaydetti.
Toplum yararına farkındalık yaratmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mustafa Zurnacılar, ortak çalışmanın örnek olmasını temenni etti.
“Denetleme çok önemlidir” diyen Zurnacılar, Gıda Mühendisleri Odası’nın, bilinçlendirme, eğitim, ürün analizleri noktasında kendilerine vereceği katkının büyük olacağını ifade etti.

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Sağlığın önemini vurgulayan Zurnacılar, Cittaslow’a üye 5 belediyenin ülkenin her noktasında yer aldığını, üretimde ve turizmde başarılı olduğunu kaydetti.
“Esas bizi bilgi yönünden de yönlendirme adına güçlü tutan bilim kurulumuzdur” diyen Zurnacılar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Pandemiyle birlikte özellikle üretim ve sağlık anlamında Cittaslow’un öneminin arttığını ifade eden Zurnacılar, ülkenin en fazla festivali olan belediyelerinin Cittaslow belediyeleri olduğunu söyledi. 
Mustafa Zurnacılar, oda ile imzalanan protokol ile üretilen ürünlerin halka daha güvenli şekilde ulaştırılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
OYMEN
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen de, güvenli gıdaya erişimin son zamanlarda temel toplum sağlığının yapı taşı olduğunu belirterek, bunun gittikçe önem arz ettiğini kaydetti.
Güvenli gıdaya erişiminde yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü dile getiren Oymen, Cittaslow ağında yer alan belediyeler ile bugün başlattıkları serüvenin haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.
“GIDA MÜHENDİSİ HALKIN SAĞLIK GÜVENCESİ”
Bunun bir başlangıç olduğunu ifade eden Beste Oymen, gıda güvenliğiyle ilgili tüm kurumlar ile iş birliklerinin devam edeceğini söyledi. Gıda mühendisinin halkın sağlık güvencesi olduğunun altını çizen Oymen, gıda mühendisinin olmadığı yerde toplum sağlığından bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı.
Toplum sağlığına gösterdiğin önemden dolayı oda adına Cittaslow ağı içerisinde yer alan belediye başkanlarına teşekkür eden Oymen, iş birliklerinin hayırlı olmasını temenni etti.
Konuşmaların ardından Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Oymen ve Cittaslow ağına üye belediyelerin başkanları protokole imza attı.
Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu olmak üzere KKTC’de Cittaslow’a üye 5 belediye bulunuyor.

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Son Güncelleme: 11.05.2022 00:27
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