“Gıda güvenliği ve hijyen eğitimi” semineri düzenlendi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Gıda Mühendisleri Odası işbirliğinde “Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi” smeineri düzenlendi.

Sanayi Odasından verilen bilgiye göre, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can tarafından gıda sektörüne yönelik eğitim verildi.Eğitimde; güvenli gıda üretiminde hijyen uygulamaları ve önemi, kişisel hijyen, çapraz bulaşma, temizlik ve sanitasyon hakkında bilgiler paylaşıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı katılım belgeleri takdim edildi.