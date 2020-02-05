Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu korona virüsü salgınını değerlendirdi ve bazı kararlar aldı

Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu, bugün toplandı ve korona virüsü salgınını değerlendirerek bazı kararlar aldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener başkanlığında, Başbakanlık’ta gerçekleştirilen toplantıya, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü ve temsilcisi ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Tarım Dairesi, Veteriner Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı.



Açıklamada, “Dünyada ciddi bir salgın olarak beliren Korona virüsünün ele alındığı toplantıda, insan sağlığı için ciddi potansiyel bir risk içeren ve insan sağlığını tehdit eden bu riskin yayılması veya yayılma olasılığı değerlendirilerek bazı kararlar alındı” denildi.Kurul, işlenmiş ürünlerde herhangi bir sınırlamaya gerek duyulmadığına, ancak riskli bölgelerden gelecek olan ürünler için menşei ve ürünün niteliğine göre Veteriner Dairesi’nin vereceği ön izinle risk temelli inceleme yapılarak ürünlerin ithalatına sınırlamalar getirilebilmesine karar verdi.Kurul, risk grubuna giren çiğ, donmuş ve bu gibi tüm ürünler için 56/2014 sayılı Gıda ve Yem Yasası uyarınca gerekli tüm tedbirlerin hızla alınması ve bu kapsamda yürürlükteki mevzuat uyarınca gereken tüm çalışmaların yapılması kararını verdi.