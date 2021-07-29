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Gıda güvenliği ile ilgili yeni AB projesi başlıyor

29 Temmuz 2021 Perşembe 13:45
Gıda güvenliği ile ilgili yeni AB projesi başlıyor

DEVECİ: “İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY ÇALIŞMALARIN HIZLANDIRLMASI VE SONUÇ ODAKLI OLMASI” 

DOCHERTY: “HELLİMİN TESCİLİ KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EN BÜYÜK PAZARDAN FAYDALANMASI İÇİN MUZAAM BİR FIRSAT”

Gıda güvenliği standartlarını iyileştirmeye yönelik teknik yardım konulu Avrupa Birliği projesi başlatılıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda projenin açılış toplantısı düzenlendi. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, AB Program Destek Ofisi, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden Michael Docherty ve Proje Direktörü Frederic Lernoux konuşma yaptı. 

DEVECİ 

Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, gıda güvenliği ile ilgili olan tüm projelerin hızlandırılması gerektiğini söyleyerek, “Bizim geldiğimiz aşamada ihtiyacımız olan şey, sonuç odaklı bir çalışma yürütmektir” dedi. 

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Gıda güvenliğinin hem insan sağlığı hem de üreticilerin gelir seviyesinin artırılması açısından çok önemli bir proje olduğuna işaret eden Deveci, bu projeleri AB ile birlikte hızlı bir şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirtti. 

Hellim tescilinin de onaylanmış olması nedeniyle çalışmaların süratlenmesi gerektiğini ifade eden Deveci,  “Bu Gıda Güvenliği projesiyle birlikte, hellim tescilinin sonuçlarını bir an önce almamız ve bunun geri dönüşlerini toplumumuzun görmesi gerekir diye düşünüyorum. Hellimin tescilinin tamamlanması ve pazarın önünün açılması bizim için çok önemlidir. Bu çerçevede gıda güvenliği içerisinde olan tüm projelerin hızlandırılması gerekiyor” dedi. 

YATIRIM GEREKTİREN ŞEYLER…

Küçükbaş süt ve hijyen kurallarının artırılmasının istendiğini ancak bunların yatırım gerektiren şeyler olduğunu ifade eden Deveci, “Bunları yaptıktan sonra, sonuçta bu ürünü pazarlamamız lazım. Aksi takdirde büyük sıkıntılar yaşarız. Bildiğiniz gibi son 1,5 yıldır pandemi nedeniyle sütün pazarlamasında sıkıntı yaşanmaktadır. Süt, bekleyebilen bir ürün değil. Bu sütü pazarlayamadığınız zaman, hem bakanlık hem ülke ekonomisi hem de hayvancılar olumsuz etkileniyor. Bu senkronizasyonu yapabilmek için zaman çizelgesine ihtiyacımız var. Ne zaman projelerin biteceğini, ekonomik olarak bunu getirisinin ne zaman ülkemize yansıyacağını bilmememiz gerekiyor. Bizler üstümüze düşeni yapmaya hazırız” dedi.

DOCHERTY 

Michael Docherty, yeni başlayacak projenin, Kıbrıs Türk toplumu için yakın gelecekte ekonomik açıdan en önemli proje olduğunu belirtti.

Hellimin PDO olarak tescilinin Kıbrıs Türk toplumunun en büyük pazardan faydalanması için muazzam bir fırsat olduğunu vurgulayan Docherty, bu fırsatın ciddi zorlukları da beraberinde getirdiğine işaret etti. Bu zorlukların Yeşil Hattın diğer tarafında da paylaşıldığını ifade eden Docherty, bazılarının PDO ile ilgili yönetmelikte işbirliği gerektirdiğini kaydetti. 

Docherty, ürünün sağlıklı hayvanlardan geldiği konusunda emin olduklarını söyleyerek, yine de yapılması gereken şeyler bulunduğunu vurguladı.
Docherty, AB’nin Kıbrıs Türk toplumunu desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 29.07.2021 14:55
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