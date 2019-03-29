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Gıda denetimlerinde 6 numunede limit üstü pestisit tespit edildi

Gıda denetimlerinde 6 numunede limit üstü pestisit tespit edildi

29 Mart 2019 Cuma 10:49
Gıda denetimlerinde 6 numunede limit üstü pestisit tespit edildi

Gıda denetimlerinde 1 ithal, 5 de yerli üründe limit üstü veya tavsiye dışı pestisit tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 22-28 Mart döneminde ithal ürünlerden alınan 35 numuneden birinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi. 
Onbaşı Ltd.’e ait ithal erikten alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceğini belirtildi.

Yerli ürünlerden alınan 59 numuneden 5’inde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı kaydedilen açıklamaya göre, Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (2. alım) ve fasulye üretimi yapan Nuri İster, Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Ahmet Özdemir’in ürününden alınan numune üzerinde tavsiye dışı bitki koruma ilacı tespit edildiğinden dolayı ürün ima edildi.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendiriliyor.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 21 Part

Temiz

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19 Part

Temiz

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

Mehmet Gazioğlu

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz

Gazi Karakaş Çift.

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Besi 14 yemi

Temiz

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Besi 19 yemi

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Acı Biber

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Bekir Cura

İthal

Karpuz

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

limit Üstü

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

Köşe Tic Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

Köşe Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Orc Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

Orc Foods Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

Nej Garin Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

Çağsın Ltd.

İthal

Ekmeklik Buğday

Temiz

Mahmut Çil

Tatlısu

Biber

Temiz

Mahmut Çil

Tatlısu

Fasulye

Temiz

Hacı Çelik

Tatlısu

Domates

limit Üstü

Nuri İster

Tatlısu

Salatalık

Temiz

Nuri İster

Tatlısu

Fasulye

limit Üstü

Nuri İster

Tatlısu

Domates

Temiz

Mehmet Akkaya

Tatlısu

Fasulye

Temiz

Oğuz Karaçay

Alsancak

Çilek

Temiz

Akdeniz Tarım Ür.

Tepebaşı

Patlıcan

Temiz

Akdeniz Tarım Ür.

Tepebaşı

Domates

Temiz

İdris Saraç

Mağusa

Domates

Temiz

İdris Saraç

Mağusa

Dolmalık Biber

limit Üstü

Selahattin Kuş

Mağusa

Patlıcan

Temiz

Selahattin Kuş

Mağusa

Kapya Biber

limit Üstü

Ümmügülsüm Tuğrul

Mağusa

Salatalık

Temiz

Ümmügülsüm Tuğrul

Mağusa

Domates

Temiz

İsmail Kabak

Mağusa

Salatalık

Temiz

İsmail Kabak

Mağusa

Domates

Temiz

Meryem Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

Abide Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

Salime Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

Ersoy Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

Dudu Uluerli

Akdoğan

Enginar

Temiz

Osman Özmındık

Akdoğan

Enginar

Temiz

Zekayi Güzen

Aydınköy

Valencia Portakal

Temiz

Yusuf Peköz

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

Reha Yılmazcan

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

Mehmet Özdaş

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

Orli Ltd.

Kalkanlı

Valencia Portakal

Temiz

Özkan Özgüneş

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

Ramadan Onbaşı

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

Lisani Ayvacı

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

Ömer Güneş

Bostancı

Valencia Portakal

Temiz

Naim Ersoy

Bostancı

Valencia Portakal

Temiz

Hüseyin Kavaz

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

Feray Tokerli

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

Ayten K. Öztoygar

Yayla

Domates

Temiz

Ulus Kızılyürek

Yuvacık

Mor Lahana

Temiz

Ulus Kızılyürek

Yuvacık

Maydanoz

Temiz

Ulus Kızılyürek

Kalkanlı

Enginar

Temiz

Güneş Kabaran

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Yücel Asya

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Bulut Ekici

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Münever İneci

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Aynur Baş

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

Okan Oranlı

İskele

Enginar

Temiz

Mehmet Ekenleroğlu

Sınırüstü

Enginar

Temiz

Fatma Sesigüzel

Sınırüstü

Enginar

Temiz

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

Şebnem Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

Abide Kuşaf

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

Meryem Kuşaf

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

Ahmet Özdemir

Tatlısu

Fasulye

İmha

Ozan Bozkoyun

Tatlısu

Fasulye

Temiz

Son Güncelleme: 29.03.2019 14:22
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