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Gıda denetim sonuçlarını açıkladı

30 Temmuz 2021 Cuma 15:30
Gıda denetim sonuçlarını açıkladı

İKİ İTHAL NUMUNEDE “LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA” ÜRÜNÜNE, ÜÇ YERLİ NUMUNEDE “TAVSİYE DIŞI BİTKİ KORUMA” ÜRÜNÜNE RASTLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 23-29 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, iki ithal, üç yerli üründe limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirdi.

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Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 44 numuneden 42 numunenin temiz olduğu, iki numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği açıklandı.

Onbaşı İşl. Ltd.’e ait kayısıda, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Halil Kasap Pazarlama’ya ait Gala elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olduğu, üç numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi. Söz konusu bu üç yerli ürünün imha edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Yeşilyurt sakinlerinden Halil Özyüksel’e ait sultani üzümde, Geçitkale köyü sakinlerinden Hüseyin Ruso’ya ait babutsada (diken inciri) ve Serdarlı köyü sakinlerinden Turgay Çoban’a ait (Parsel 2) babutsada (diken inciri) tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.”

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Son Güncelleme: 30.07.2021 15:38
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