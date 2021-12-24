banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamu-İş eylem başlatıyor
Kamu-İş eylem başlatıyor
Pilli uyardı
Pilli uyardı
94 kişi, DP’ye katıldı
DP'ye yeni katılımlar
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
banner405

Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 17-23 Aralık tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 4 ithal, 2 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

24 Aralık 2021 Cuma 19:15
Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 40 numunenin 36’sının temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, Deftera Gıda’ya ait armutta (Ankara) ve elmada (Golden) ve Köşe Tic. Ltd. ait elmada (Golden), limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği ifade edildi.
Muha Sebze ve Meyve Ltd’e ait armutta da (Deveci), limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ürünün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği bildirildi.
Yerli ürünlerde ise 12 numuneden 10’unun temiz olduğu belirtilen açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandığı kaydedildi.
Güzelyurt sakinlerinden İlker Koryürek’e ait patlıcanda ve Tatlısu sakinlerinden Selahattin Bahar’a ait acı biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.
 

İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu

1             Deftera Gıda Ltd.            İthal       Elma Stk.             Temiz

2             Deftera Gıda Ltd.            İthal       Elma Golden      Limit Üstü

3             Deftera Gıda Ltd.            İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

4             Deftera Gıda Ltd.            İthal       Armut Ank.        Limit Üstü

5             Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk.             Temiz

6             Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden      Temiz

7             Halil Kasap Paz. İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

8             Köşe Tic. Ltd.     İthal       Elma Stk.             Temiz

9             Köşe Tic. Ltd.     İthal       Elma Golden      Limit Üstü

10           Köşe Tic. Ltd.     İthal       Elma Granny S. Temiz

11           Köşe Tic. Ltd.     İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

12           Svs Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk.             Temiz

13           Svs Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden      Temiz

14           Svs Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

15           Svs Tic. Ltd.        İthal       Ayva      Temiz

16           Svs Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz

17           Svs Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

18           Pınarlı Tarım İşl.                İthal       Mısır Slajı            Temiz

19           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Ayva      Temiz

20           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

21           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz

22           Svs Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

23           Svs Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

24           Svs Tic. Ltd.        İthal       Armut Ank.        Temiz

banner341
25           Svs Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk.             Temiz

23           Svs Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden      Temiz

27           Bekir Cura           İthal       Çeri Domates    Temiz

28           Bekir Cura           İthal       Kök Kereviz        Temiz

29           Bekir Cura           İthal       Elma Stk.             Temiz

30           Cahide Kılıç         İthal       Ayva      Temiz

31           Cahide Kılıç         İthal       Sultani Üzüm     Temiz

32           Cahide Kılıç         İthal       Elma Stk.             Temiz

33           Cahide Kılıç         İthal       Armut Ank.        Temiz

34           Babür Tic. Ltd.   İthal       Fuji Elma             Temiz

35           Hakan Düzgün  İthal       Tatlı Toz Biber   Temiz

36           Hakan Düzgün  İthal       Acı Kırmızı Pul Biber        Temiz

37           Holly Grains Ltd.              İthal       Ayçiçek küsbesi yağlı     Temiz

38           Muha Sebze ve Meyve İthal       Armut Deveci    Limit Üstü

39           Muha Sebze ve Meyve İthal       Ayva      Temiz

40           Muha Sebze ve Meyve İthal       Armut Ank.        Temiz

41           Göçer Öztüren Akdoğan             Enginar (İh)        Temiz

42           Mehmet Özkıvanç          Akdoğan             Enginar (İh)        Temiz

43           Sadık Gürsoy     Akdoğan             Enginar (İh)        Temiz

44           Mustafa Bayramoğlu     İskele    Enginar (İh)        Temiz

45           Halil Çamuş        Cengizköy           Taze Fasulye      Temiz

46           Halil Çamuş        Cengizköy           Marul    Temiz

47           İlker Koryürek   Güzelyurt           Hıyar     Temiz

48           İlker Koryürek   Güzelyurt           Patlıcan                Limit Üstü

49           Selahattin Bahar              Tatlısu   Acı Biber              Limit Üstü

50           Adem Çil             Tatlısu   Fasulye Aspro   Temiz

51           Adem Çil             Tatlısu   Domates             Temiz

52           Adem Çil             Tatlısu   Çeri Domates    Temiz

banner360
Son Güncelleme: 24.12.2021 21:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihangir kavşağı yakınlarında kaza !
Cihangir kavşağı yakınlarında kaza !
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Akaryakıt ödemesi yapıldı
Akaryakıt ödemesi yapıldı
Ataoğlu: “Asgari ücret için Bakanlar Kurulu’nda ‘az bile’ yorumu yapıldı”
Ataoğlu: “Asgari ücret için Bakanlar Kurulu’nda ‘az bile’ yorumu yapıldı”
Yarın sabah iç kesimlerde don olayı bekleniyor
Yarın sabah iç kesimlerde don olayı bekleniyor
Pilli: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı oluşturulmasından büyük mutluluk duydum”
Pilli: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı oluşturulmasından büyük mutluluk duydum”
344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personel pozitif
344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personel pozitif
Sucuoğlu: “Yüksek fiyatların paraşüt hızıyla yavaş inmesi doğru değil”
Sucuoğlu: “Yüksek fiyatların paraşüt hızıyla yavaş inmesi doğru değil”
Nazlı: “Ülkemizdeki kadınlar sanıldığı kadar özgür değildir”
Nazlı: “Ülkemizdeki kadınlar sanıldığı kadar özgür değildir”
Un sanayicileri fiyat ve kalite dengeli buğday tedariki ve girdi desteği talep etti
Un sanayicileri fiyat ve kalite dengeli buğday tedariki ve girdi desteği talep etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim