Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 40 numunenin 36’sının temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, Deftera Gıda’ya ait armutta (Ankara) ve elmada (Golden) ve Köşe Tic. Ltd. ait elmada (Golden), limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği ifade edildi.

Muha Sebze ve Meyve Ltd’e ait armutta da (Deveci), limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ürünün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği bildirildi.

Yerli ürünlerde ise 12 numuneden 10’unun temiz olduğu belirtilen açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandığı kaydedildi.

Güzelyurt sakinlerinden İlker Koryürek’e ait patlıcanda ve Tatlısu sakinlerinden Selahattin Bahar’a ait acı biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

2 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü

3 Deftera Gıda Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

4 Deftera Gıda Ltd. İthal Armut Ank. Limit Üstü

5 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz

6 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz

8 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

9 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü

10 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz

11 Köşe Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

13 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

14 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

15 Svs Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz

16 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

17 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

18 Pınarlı Tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

22 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

23 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

24 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

25 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

23 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

27 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

28 Bekir Cura İthal Kök Kereviz Temiz

29 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz

30 Cahide Kılıç İthal Ayva Temiz

31 Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz

32 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

33 Cahide Kılıç İthal Armut Ank. Temiz

34 Babür Tic. Ltd. İthal Fuji Elma Temiz

35 Hakan Düzgün İthal Tatlı Toz Biber Temiz

36 Hakan Düzgün İthal Acı Kırmızı Pul Biber Temiz

37 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek küsbesi yağlı Temiz

38 Muha Sebze ve Meyve İthal Armut Deveci Limit Üstü

39 Muha Sebze ve Meyve İthal Ayva Temiz

40 Muha Sebze ve Meyve İthal Armut Ank. Temiz

41 Göçer Öztüren Akdoğan Enginar (İh) Temiz

42 Mehmet Özkıvanç Akdoğan Enginar (İh) Temiz

43 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar (İh) Temiz

44 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar (İh) Temiz

45 Halil Çamuş Cengizköy Taze Fasulye Temiz

46 Halil Çamuş Cengizköy Marul Temiz

47 İlker Koryürek Güzelyurt Hıyar Temiz

48 İlker Koryürek Güzelyurt Patlıcan Limit Üstü

49 Selahattin Bahar Tatlısu Acı Biber Limit Üstü

50 Adem Çil Tatlısu Fasulye Aspro Temiz

51 Adem Çil Tatlısu Domates Temiz

52 Adem Çil Tatlısu Çeri Domates Temiz