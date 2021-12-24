Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 40 numunenin 36’sının temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, Deftera Gıda’ya ait armutta (Ankara) ve elmada (Golden) ve Köşe Tic. Ltd. ait elmada (Golden), limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği ifade edildi.
Muha Sebze ve Meyve Ltd’e ait armutta da (Deveci), limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ürünün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği bildirildi.
Yerli ürünlerde ise 12 numuneden 10’unun temiz olduğu belirtilen açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandığı kaydedildi.
Güzelyurt sakinlerinden İlker Koryürek’e ait patlıcanda ve Tatlısu sakinlerinden Selahattin Bahar’a ait acı biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
2 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
3 Deftera Gıda Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
4 Deftera Gıda Ltd. İthal Armut Ank. Limit Üstü
5 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
6 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
8 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
9 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
10 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
11 Köşe Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
14 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
15 Svs Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz
16 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
17 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
18 Pınarlı Tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
22 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
23 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
24 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
23 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
27 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
28 Bekir Cura İthal Kök Kereviz Temiz
29 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz
30 Cahide Kılıç İthal Ayva Temiz
31 Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz
32 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
33 Cahide Kılıç İthal Armut Ank. Temiz
34 Babür Tic. Ltd. İthal Fuji Elma Temiz
35 Hakan Düzgün İthal Tatlı Toz Biber Temiz
36 Hakan Düzgün İthal Acı Kırmızı Pul Biber Temiz
37 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek küsbesi yağlı Temiz
38 Muha Sebze ve Meyve İthal Armut Deveci Limit Üstü
39 Muha Sebze ve Meyve İthal Ayva Temiz
40 Muha Sebze ve Meyve İthal Armut Ank. Temiz
41 Göçer Öztüren Akdoğan Enginar (İh) Temiz
42 Mehmet Özkıvanç Akdoğan Enginar (İh) Temiz
43 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar (İh) Temiz
44 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar (İh) Temiz
45 Halil Çamuş Cengizköy Taze Fasulye Temiz
46 Halil Çamuş Cengizköy Marul Temiz
47 İlker Koryürek Güzelyurt Hıyar Temiz
48 İlker Koryürek Güzelyurt Patlıcan Limit Üstü
49 Selahattin Bahar Tatlısu Acı Biber Limit Üstü
50 Adem Çil Tatlısu Fasulye Aspro Temiz
51 Adem Çil Tatlısu Domates Temiz
52 Adem Çil Tatlısu Çeri Domates Temiz