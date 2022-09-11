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Gıda analiz sonuçları açıklandı

11 Eylül 2022 Pazar 13:00
Gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 2 - 8 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, ithal ürünlerde 66 numunede 65 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Selgün Tic. Ltd’e ait Nektarin’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 9 numunede 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Yeşilyurt köyü sakini Mustafa Tan’a ait Sultani Üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilecek.

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Son Güncelleme: 11.09.2022 13:46
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