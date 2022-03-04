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Gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

04 Mart 2022 Cuma 16:30
Gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Tarım Dairesi açıklamasında, ithal ürünlerden 14 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği kaydedildi.

Yerli ürünlerden 24 numunede 22 numune temiz olup  2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.

Gazimağusa’dan İbrahim Saraç’a ait domates ve hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

Meyve-sebze analiz sonuçları şöyle:

İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu
1    Muha Sebze ve Meyve    İthal    Armut Ank.    Temiz
2    Muha Sebze ve Meyve    İthal    Armut Deveci    Temiz
3    Muha Sebze ve Meyve    İthal    Elma Golden    Temiz
4    Akari  Free Port    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz
5    Henege Tarım Ltd.    İthal    Mısır yemlik                 Temiz
6    Akari  Free Port    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz
7    Orc Foods    İthal    Elma Stk.    Temiz
8    Orc Foods    İthal    Armut Deveci    Temiz
9    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Stk.    Temiz
10    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Golden    Temiz
11    Halil Kasap Paz.    İthal    Armut Ank.    Temiz
12    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
13    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Ank.    Temiz
14    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
15    Mustafa Plevne    Mutluyaka    Enginar     Temiz
16    İbrahim Saraç    Mağusa               Domates                 İmha
17    İbrahim Saraç    Mağusa      Hıyar                 İmha
18    Fatma Karabudak    Mağusa    Sivri Biber    Temiz

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19    Fatma Karabudak    Mağusa    Kabak    Temiz
20    Sadettin Hoca    Aydınköy    Havuç     Temiz
21    Feramiz Pişkin    Aydınköy    Domates    Temiz
22    Kadir Altıntaş    Aydınköy    Domates    Temiz
23    Abdullah Özdilek    Tatlısu    Domates    Temiz
24    Abdullah Özdilek    Tatlısu    Biber yeşil çarli    Temiz
25    Ali Çam    Tatlısu    Hıyar    Temiz
26    İbrahim Ateş    Tatlısu    Hıyar    Temiz
27    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -1    Temiz
28    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -2    Temiz
29    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -3    Temiz
30    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -4    Temiz
31    Sadık Gürsoy    İskele    Enginar -5    Temiz
32    Salime Kırşan     Akdoğan    Enginar-1    Temiz
33    Ersoy Kırşan    Akdoğan    Enginar-1    Temiz
34    Salime Kırşan     Akdoğan    Enginar-2    Temiz
35    Ersoy Kırşan    Akdoğan    Enginar-2    Temiz
36    Salih Ufak    Köprü                 Enginar                 Temiz
37    Günay Ufak    Köprü    Enginar         Temiz
38    Cuma Vadilili    Köprü    Enginar         Temiz

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Son Güncelleme: 05.03.2022 00:41
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