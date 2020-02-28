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Gıda analiz sonuçları...

Tarım Dairesi 55 ithal ürünün 13’ünde, 16 yerli ürünün 2’sinde limit üstü ilaç saptandığını açıkladı.

Gıda analiz sonuçları...

Tarım Dairesi 55 ithal ürünün 13’ünde, 16 yerli ürünün 2’sinde limit üstü ilaç saptandığını açıkladı.

28 Şubat 2020 Cuma 14:09
Gıda analiz sonuçları...
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Tarım Dairesi 55 ithal ürünün 13’ünde, 16 yerli ürünün 2’sinde limit üstü ilaç saptandığını açıkladı.
İthal ürünlerde kalıntıların birçoğu armutlarda tespit edildi. Elma ve salatalıkta da kalıntı saptandı. Yerli ürünlerden domateste ve kapya biberde limit üstü kalıntı bulundu.
Tarım Dairesi, 21 -27 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
55 İTHAL ÜRÜNDEN 42’Sİ TEMİZ
Numune alınan 55 ithal üründen 42’si temiz çıktı. 13 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

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Nuri Ersoy Ltd. ait elma (G.S), armut (Ankara) , Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait elma (Stk), armut (Deveci), Elma (Stk), salatalık, Emine Güvensoy’luya ait armut (Deveci) SVS Tic. Ltd. ait armut (Deveci), elma (G.S), armut (Ankara), Halil Kasap Paz’a. ait armut (Deveci), OrçFoods Ltd. ait armutta (Deveci) ilaç saptandı. Bazı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilirken, bazıları da imha edildi.
16 YERLİ ÜRÜNDEN 14’Ü TEMİZ
Numune alınan 16 yerli üründen 14’ü temiz çıktı. Domates ve kapya biber olmak üzere 2 üründe ilaçta bitki üstü ilaç saptandı.
Aydınköy’de Tüner Turhan ait domateste ve Doğancı’da Osman Çınar’a ait kapya biberin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
 

Son Güncelleme: 28.02.2020 17:33
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