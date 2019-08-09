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Gıda analiz sonuçları..

Elma, nektarin, kayısı, armut, siyah, sultani ve verigo üzümle maydanozda, limit üstü ilaç kalıntısı bulundu.

Gıda analiz sonuçları..

Elma, nektarin, kayısı, armut, siyah, sultani ve verigo üzümle maydanozda, limit üstü ilaç kalıntısı bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:56
Gıda analiz sonuçları..

Tarım Dairesi, 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ithal ürünlerden alınan 54 numuneden, 48'i temiz çıktı. Kalıntı bulunan 6 ithal ürün elma, nektarin, kayısı ve armut olarak açıklandı.

Yerli ürünlerden alınan 40 numuneden, 35'i temiz çıktı. Kalıntı bulunan 5 yerli ürün siyah, sultani ve verigo üzümle maydanoz olarak bildirildi.

Taze fasulye, kayısı, çeri domates, kiraz, şeftali, çilek, kırmızı lolorosso, sarı fasulye, nektarin, üzüm kardinal, elma (gala), buğday (ekmeklik), sığır süt yemi cp, manolya besi yemi, kuş üzümü, elma (starking), ıspanak, üzüm yalova incisi, soya küspesi, elma (granny) ve armut (santa maria) olmak üzere 54 ithal ürünlerden numune alındı.

Deftera Gıda Ltd.’e ait elma (gala), SVS Tic. Ltd’e ait nektarin, ORC Foods Ltd’e ait elma (gala) ve Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait kayısıda limit üstü ilaç kalıntısı çıktı.

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Bekir Cura’ya ait armutta (Santa Maria) limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. İthal ürünlerden bazıları menşeine iade edilirken bazıları da firmaların üzerine imha edildi.

Öte yandan siyah, verigo, sultani üzüm, molehiya, maydanoz, bamya, semizotu, kardinal üzüm olmak üzere 40 yerli üründen numune alındı.

Alsancak’ta siyah üzüm üretimi yapan Erol Ataser'in, Yeşilyurt’ta sultani üzüm üretimi yapan Emine Çaluda'nın ürünlerinden alınan ikinci numunelerde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Hüseyin Turaç’ın, Lefke’de verigo üzüm üretimi yapan Tarkan Altan ve Alsancak’ta verigo üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş’ın ürünlerinden alınan numunelerde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Son Güncelleme: 09.08.2019 15:41
Anahtar Kelimeler:
Kktc Gıda Analiz
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