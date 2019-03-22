Gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi’nin 15-21 Mart tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 2’sinde, yerli ürünlerden ise 5’inde limit üstü ilaç kalıntısı veya tavsiye dışı ilaç kullanımı tespit edildi.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 5 ithal ürün arasında Hakan Düzgün’e ait ithal arıkcan çemenlik ve halis pul biberde, aflatoksin oranı limit üstü çıktığı için bu ürünler imha edilecek.



70 yerli ürün arasından ise Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Özcan Bozkoyun, Ahmet Özdemir ve Ozanköy’de dereotu üretimi yapan Serpil Bayur’un ürününde tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı bu ürünler imha edildi.



Tatlısu’da domates üretimi yapan Hacı Çelik ve Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Salim Doran'ın ürünlerinden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıktığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



Öte yandan Alsancak’ta sivri biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan ikinci numunede ilaç kalıntısı çıkmamasından dolayı ürünün hasadına izin verildi.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 3 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 4 Erkan Gök İthal Elma(Golden) Temiz 5 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz 6 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 7 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 8 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 9 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz 10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 11 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 12 SVS Tic. Ltd. İthal K.Acı Biber Temiz 13 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz 15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz 16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 18 Hakan Düzgün İthal Arıkan Çemenlik İmha 19 Hakan Düzgün İthal Halis Pul Bib. İmha 20 Hakan Düzgün İthal Tatlı Pul Özel Temiz 21 Hakan Düzgün İthal Pul Biber Arıkcan Temiz 22 TÜK İthal Koyun Süt yemi 15 Prt Temiz 23 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Geliştirme 16 Temiz 24 TÜK İthal Sığır Besi yemi 14 prt Temiz 25 TÜK İthal Sığır süt yemi std 19 prt Temiz 26 TÜK İthal Sığır süt yemi std 16 prt Temiz 27 Pınarlı Koop Kredi Şti. İthal Beşyem Sığır Besi Yemi Temiz 28 Naturfarm Trd. Ltd. İthal Arpa Posası Temiz 29 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz 30 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz 31 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 34 M.Hacı Ali Ltd İthal Buğday(Yemlik) Temiz 35 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 36 Hasan Öztoprak Gaziveren Valencia Portakal Temiz 37 Ali Volkan Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 38 Mehmet Kahramanoğlu Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 39 Barış Ayvacı Yayla Valencia Portakal Temiz 40 Mehmet Rüstemoğlu Yayla Valencia Portakal Temiz 41 Gürcan Demirbilek Yayla Valencia Portakal Temiz 42 Sami Nurdal Doğancı Valencia Portakal Temiz 43 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Temiz 44 Nuri İster Tatlısu Domates Temiz 45 Özcan Bozkoyun Tatlısu Fasulye İmha 46 Cennet Ateş Tatlısu Kapya Biber Temiz 47 Hacı Çelik Tatlısu Fasulye Temiz 48 Hacı Çelik Tatlısu Domates Limit Üstü 49 Hayriye Kırşan Mormenekşe Enginar Temiz 50 Ümmet Pipalı Atlılar Enginar Temiz 51 Kemal Zurnacılar Mormenekşe Enginar Temiz 52 İsmail Gürsoy Mormenekşe Enginar Temiz 53 Yeşim Nizam Türkmenköy Enginar Temiz 54 Filiz Nizam Türkmenköy Enginar Temiz 55 Hasan Nizam Türkmenköy Enginar Temiz 56 Tayfun Nizam Türkmenköy Enginar Temiz 57 Cemal Nizam Türkmenköy Enginar Temiz 58 Halil Nizam Türkmenköy Enginar Temiz 59 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz 60 Sema Oğur İskele Enginar Temiz 61 Gökhan Öztugay İskele Enginar Temiz 62 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz 63 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz 64 Düriye Diyet Uluca Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 65 Abdullah Aktoprak Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 66 Sultan Bardakçı Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 67 Mehmet Yıldız Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 68 Feti Bardakçı Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 69 Mine Mohat Güzelyurt Valencia Portakal Temiz 70 Hacı Şefki Aydınköy Valencia Portakal Temiz 71 Ali Altan Aydınköy Valencia Portakal Temiz 72 Kemal Selim Doran Aydınköy Kapya Biber limit Üstü 73 Hanife Uluçam Aydınköy Pırasa Temiz 74 Hanife Uluçam Aydınköy Maydanoz Temiz 75 Süleyman Özerman Akçay Enginar Temiz 76 Okan Günsaya Akçay Enginar Temiz 77 Abdullah Aktoprak Taşpınar Kırmızı Greyfurt Temiz 78 Abdullah Aktoprak Taşpınar Limon Temiz 79 Kemal Günsel Bostancı Limon Temiz 80 İbrahim Oyman Doğancı Limon Temiz 81 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz 82 Kerim Korcan Mormenekşe Enginar Temiz 83 Cabbar Çelik Mormenekşe Enginar Temiz 84 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar Temiz 85 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar Temiz 86 Abide Kuşaf Çukurova Enginar Temiz 87 Ahmet Özdemir Tatlısu Fasulye İmha 88 Necati Aranaç Mağusa Salatalık Temiz 89 Celal Doğan Mağusa Salatalık Temiz 90 İbrahim Saraç Mağusa Dolmalık Biber Temiz 91 İbrahim Saraç Mağusa Domates Temiz 92 İbrahim Saraç Mağusa Biber Temiz 93 İbrahim Saraç Mağusa Kabak Temiz 94 Musa Oğuz Gelincik Beyaz Sarma Temiz 95 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Marul Temiz 96 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Soğan Temiz 97 Halil Alevkayalı Yeni Erenköy Kereviz Temiz 98 Halil Alevkayalı Yeni Erenköy Marul Temiz 99 Serpil Bayur Ozanköy Maydanoz Temiz 100 Serpil Bayır Ozanköy Dereotu İmha 101 Tarsan Ltd. Çatalköy Ispanak Temiz 102 Tarsan Ltd. Çatalköy Salatalık Temiz 103 Perican Bender Çayönü Enginar Temiz 104 Günay Ufak Çayönü Enginar Temiz 105 İlmiye Ufak Çayönü Enginar Temiz