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Gıda analiz sonuçları

Gıda analiz sonuçları

22 Mart 2019 Cuma 11:51
Gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi’nin 15-21 Mart tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 2’sinde, yerli ürünlerden ise 5’inde limit üstü ilaç kalıntısı veya tavsiye dışı ilaç kullanımı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 5 ithal ürün arasında Hakan Düzgün’e ait ithal arıkcan çemenlik ve halis pul biberde, aflatoksin oranı limit üstü çıktığı için bu ürünler imha edilecek.

70 yerli ürün arasından ise Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Özcan Bozkoyun, Ahmet Özdemir ve Ozanköy’de dereotu üretimi yapan Serpil Bayur’un ürününde tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı bu ürünler imha edildi.

Tatlısu’da domates üretimi yapan Hacı Çelik ve Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Salim Doran'ın ürünlerinden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıktığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Öte yandan Alsancak’ta sivri biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan ikinci numunede ilaç kalıntısı çıkmamasından dolayı ürünün hasadına izin verildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

4

Erkan Gök

İthal

Elma(Golden)

Temiz

5

Erkan Gök

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

Köşe Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

7

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

8

Köşe Tic Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

9

Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.

İthal

Balya

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

K.Acı Biber

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

18

Hakan Düzgün

İthal

Arıkan Çemenlik

İmha

19

Hakan Düzgün

İthal

Halis Pul Bib.

İmha

20

Hakan Düzgün

İthal

Tatlı Pul Özel

Temiz

21

Hakan Düzgün

İthal

Pul Biber Arıkcan

Temiz

22

TÜK

İthal

Koyun Süt yemi 15 Prt

Temiz

23

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Geliştirme 16

Temiz

24

TÜK

İthal

Sığır Besi yemi 14 prt

Temiz

25

TÜK

İthal

Sığır süt yemi std 19 prt

Temiz

26

TÜK

İthal

Sığır süt yemi std 16 prt

Temiz

27

Pınarlı Koop Kredi Şti.

İthal

Beşyem Sığır Besi Yemi

Temiz

28

Naturfarm Trd. Ltd.

İthal

Arpa Posası

Temiz

29

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

30

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

31

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

32

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

33

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

34

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Buğday(Yemlik)

Temiz

35

Özçağ Free Port

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

36

Hasan Öztoprak

Gaziveren

Valencia Portakal

Temiz

37

Ali Volkan

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

38

Mehmet Kahramanoğlu

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

39

Barış Ayvacı

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

40

Mehmet Rüstemoğlu

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

41

Gürcan Demirbilek

Yayla

Valencia Portakal

Temiz

42

Sami Nurdal

Doğancı

Valencia Portakal

Temiz

43

Caner Safel

Alsancak

Sivri Biber

Temiz

44

Nuri İster

Tatlısu

Domates

Temiz

45

Özcan Bozkoyun

Tatlısu

Fasulye

İmha

46

Cennet Ateş

Tatlısu

Kapya Biber

Temiz

47

Hacı Çelik

Tatlısu

Fasulye

Temiz

48

Hacı Çelik

Tatlısu

Domates

Limit Üstü

49

Hayriye Kırşan

Mormenekşe

Enginar

Temiz

50

Ümmet Pipalı

Atlılar

Enginar

Temiz

51

Kemal Zurnacılar

Mormenekşe

Enginar

Temiz

52

İsmail Gürsoy

Mormenekşe

Enginar

Temiz

53

Yeşim Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

54

Filiz Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

55

Hasan Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

56

Tayfun Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

57

Cemal Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

58

Halil Nizam

Türkmenköy

Enginar

Temiz

59

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

60

Sema Oğur

İskele

Enginar

Temiz

61

Gökhan Öztugay

İskele

Enginar

Temiz

62

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

63

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

64

Düriye Diyet Uluca

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

65

Abdullah Aktoprak

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

66

Sultan Bardakçı

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

67

Mehmet Yıldız

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

68

Feti Bardakçı

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

69

Mine Mohat

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

70

Hacı Şefki

Aydınköy

Valencia Portakal

Temiz

71

Ali Altan

Aydınköy

Valencia Portakal

Temiz

72

Kemal Selim Doran

Aydınköy

Kapya Biber

limit Üstü

73

Hanife Uluçam

Aydınköy

Pırasa

Temiz

74

Hanife Uluçam

Aydınköy

Maydanoz

Temiz

75

Süleyman Özerman

Akçay

Enginar

Temiz

76

Okan Günsaya

Akçay

Enginar

Temiz

77

Abdullah Aktoprak

Taşpınar

Kırmızı Greyfurt

Temiz

78

Abdullah Aktoprak

Taşpınar

Limon

Temiz

79

Kemal Günsel

Bostancı

Limon

Temiz

80

İbrahim Oyman

Doğancı

Limon

Temiz

81

Ali Cenap Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

82

Kerim Korcan

Mormenekşe

Enginar

Temiz

83

Cabbar Çelik

Mormenekşe

Enginar

Temiz

84

Cemal Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

85

Meryem Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

86

Abide Kuşaf

Çukurova

Enginar

Temiz

87

Ahmet Özdemir

Tatlısu

Fasulye

İmha

88

Necati Aranaç

Mağusa

Salatalık

Temiz

89

Celal Doğan

Mağusa

Salatalık

Temiz

90

İbrahim Saraç

Mağusa

Dolmalık Biber

Temiz

91

İbrahim Saraç

Mağusa

Domates

Temiz

92

İbrahim Saraç

Mağusa

Biber

Temiz

93

İbrahim Saraç

Mağusa

Kabak

Temiz

94

Musa Oğuz

Gelincik

Beyaz Sarma

Temiz

95

Abdi Çetinkayalı

Yeşilköy

Marul

Temiz

96

İbrahim Altıntaş

Yeşilköy

Soğan

Temiz

97

Halil Alevkayalı

Yeni Erenköy

Kereviz

Temiz

98

Halil Alevkayalı

Yeni Erenköy

Marul

Temiz

99

Serpil Bayur

Ozanköy

Maydanoz

Temiz

100

Serpil Bayır

Ozanköy

Dereotu

İmha

101

Tarsan Ltd.

Çatalköy

Ispanak

Temiz

102

Tarsan Ltd.

Çatalköy

Salatalık

Temiz

103

Perican Bender

Çayönü

Enginar

Temiz

104

Günay Ufak

Çayönü

Enginar

Temiz

105

İlmiye Ufak

Çayönü

Enginar

Temiz

Son Güncelleme: 22.03.2019 15:02
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