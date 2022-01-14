Gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, 7-13 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı; analiz edilen hem yerli hem de ithal ürünlerde birer üründe tavsiye dışı bitki koruma ilacına rastlandığı kaydedildi.

İthal ürünlerden 16 numuneden 15’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtildi.

Cemal Turgut’a ait kurutulmuş biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, ilgili şahsın isteği üzerine imha ve/veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden 14 numuneden 13’ünün temiz olduğu belirlenirken tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Tatlısu sakinlerinden Selahattin Bahar’a ait acı biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.



