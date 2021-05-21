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Gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden armutta, elmada (Stk) ve Arap Kızı elmada, yerli ürünlerden golyandro ve ıspanakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 13:45
Gıda analiz sonuçları
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Tarım Dairesi, 14-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde 15 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen, SVS Tic. Ltd.’e  ait armut (S.M), elma (Stk) ve Arap Kızı elma firmanın isteği üzerine menşeine iade  edildi.  

Öte yandan, yerli ürünlerde 21 numuneden 19 numune temiz olup,  2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünne rastlandı.  

İncirli köyü sakinlerinden Aytaç Özcezarlı’ya ait golyandroda ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Ahmet Ersalıcı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünlerin imhasına karar verildi.

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Son Güncelleme: 21.05.2021 14:34
Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz Sonuçları
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