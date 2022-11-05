Gıda Analiz Sonuçları... 1 İthal Ve 2 Yerli Ürün İmha Edildi

Tarım Dairesi 28 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 51 numunede 50 numune temiz sınıfında değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

ORC Food Ltd. ait sarı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 14 numunede 12 numune temiz sınıfında değerlendirildi, 2 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.

Mağusa sakinlerinden İlyas Kırmızıya ait roka ve dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı ürünler imha edildi.

gida-analiz-ek.xlsx