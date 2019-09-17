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Gibetsu, “ikinci Caddenin Mahkumu” Oyununu İstanbul Maltepe’de Sahneye Koydu... İki Ödül Kazanıldı

Lefkoşa 17 Eylül 19 : Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), “İkinci Caddenin Mahkumu” adlı oyunu, İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde sahneledi.

Gibetsu, “ikinci Caddenin Mahkumu” Oyununu İstanbul Maltepe’de Sahneye Koydu... İki Ödül Kazanıldı

Lefkoşa 17 Eylül 19 : Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), “İkinci Caddenin Mahkumu” adlı oyunu, İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde sahneledi.

17 Eylül 2019 Salı 10:57
Gibetsu, “ikinci Caddenin Mahkumu” Oyununu İstanbul Maltepe’de Sahneye Koydu... İki Ödül Kazanıldı

Lefkoşa 17 Eylül 19 : Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), “İkinci Caddenin Mahkumu” adlı oyunu, İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde sahneledi.
 
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Festivalde uluslararası bağımsız jüri tarafından değerlendirilen oyunlar çerçevesinde, Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’e “Emek Ödülü”, İkinci Caddenin Mahkumu oyuncularından Cenk Gürçağ’a da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü verildi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1999 yılında kurulan Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nun hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli işlere imza attığına işaret ederek, haklı olarak yıllardır gösterdikleri emeklerinin ödüllendirildiğini söyledi. 

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Güngördü, ülkeyi başarıyla temsil eden ve ödüllerle Ada’ya dönen GİBETSU’nun bu başarılarından dolayı gurur duyduğunu belitti.

Güngördü,  “Ülkemizde ve Girne Belediyesi’nde sanat adına çok başarılı işler ortaya koyan ve bu organizasyonda ödül alan Genel Sanat Yönetmenimiz Derman Atik’e, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini sürdüren oyuncumuz Cenk Gürçağ’a ve ayrıca yoğun iş tempolarına rağmen sanata gönül veren tüm ekibimize ayrı ayrı çok teşekkür ederim” dedi. 

Maltepe’de Girne Belediyesi Meclis üyeleri Ali Tektan ve Burak Güler’in de izlediği oyunda, Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik, Mehmet Soyluoğlu, Ayleta Futsi, Şerife Eminağa, Ayşen Rahvancıoğlu, Sevil Birben Sargın, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Dilek Seçkin ve Fethi Ercan rol aldı. 

(HUR/HA)   FOTOĞRAFLI
 

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