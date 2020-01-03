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GİAD’dan hükümete çağrı: “Araç sigorta ücretlerine yapılan zamma müdahale edin”

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün, hükümete, araç sigorta ücretlerine yapılan zamma müdahale etmesi çağrısında bulundu.

GİAD’dan hükümete çağrı: “Araç sigorta ücretlerine yapılan zamma müdahale edin”

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün, hükümete, araç sigorta ücretlerine yapılan zamma müdahale etmesi çağrısında bulundu.

03 Ocak 2020 Cuma 11:11
GİAD’dan hükümete çağrı: “Araç sigorta ücretlerine yapılan zamma müdahale edin”

Araç sigortalarına yapılan zam nedeniyle birçok vatandaşın kasko türü sigorta yaptırmayı ve yeni araç almayı iki değil, üç kez düşünmek zorunda kalacağını belirten Ergün, “Sürekli kaza yapan ve hasar dosyası açtıran 6 bin 500 kişinin diyetini yaklaşık 180 bin kişiye ödetme uygulaması adaletten uzaktır. Hükümet rekabetçi ortama dönülmesini sağlamalı, halka karşı daha şeffaf olmalı” ifadelerini kullandı.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin araç sigorta fiyatlarının artırılmasını savunan bir açıklama yaptığını belirten Ergün, bu açıklamanın ekonomik sıkıntı yaşayan halka ve piyasaya haksızlık olduğunu söyledi.

GİAD Başkanı Uğur Ergün, yazılı açıklamasında trafikteki araç sayısında ciddi bir artış olduğunu, sigorta şirketlerinin günden güne büyüdüğünü belirterek, verilere dayalı bazı bilgiler paylaştı.

“RAKAMLAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ…”

Uğur Ergün, Türkiye’de 39 sigorta şirketi varken KKTC’de 32 sigorta şirketi olduğunu belirterek, “Bu rakamla düşündürücü” dedi.

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Sigorta şirketlerinin 2018 yılında 30 milyon TL kâr ettiğini savunan Ergün, açıklamasında şunları da kaydetti:

 “Düzenlenen her poliçeden yüzde 3’lük bir pay, Sigorta Garanti Fonu’na aktarılıyor. Bu fona aktarılan miktarın düşürülmesi bile yapılması planlanan zamma alternatif olabilir.

Tüm bunlara rağmen sigorta şirketleri ‘third party’ sigorta bedellerine yüzde 45 artış yapmayı uygun buldu. Kasko bedellerine yapılacak zam daha da fazladır.

Yeni sistemde hiçbir kazaya karışmayan sürücülere yüzde 45 indirim sunulacağı belirtiliyor. Halihazırda şirketler zaten yüzde 40’a varan indirim ve rekabetçi fiyatlar uyguluyordu.

Sigorta şirketleri net olarak sadece yüzde 5 ekstra bir indirim verirken sadece third party sigortalarından araç başına minimum 200 TL artış ile toplamda takriben 36 milyon liralık bir gelir artışı sağlayacaklar.”

Son Güncelleme: 03.01.2020 14:17
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