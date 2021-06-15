GİAD hükümetin aşılama programını açıklamasını istedi

GİAD’tan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Avrupa Birliği’nden gelen aşılar ile iyi bir program ve planlama ile yol alınabilecekken, gelen aşıların kime, ne zaman, hangi öncelikle yapılacağı konularının hala net bir şekilde açıklanmadığı; hedef verilen 7 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime geçişin hangi aşı programı ile yapılacağının da netleşmediği kaydedildi.

15 Haziran tarihinin, halk tarafından “okul zilinin mevcut okul yılı için son kez çaldığı gün” olarak bilindiği ancak okul zillerinin bugün çalmadığına işaret edilen açıklamada, “Her ne kadar yüz yüze eğitim eksikliği on-line eğitim ile telafi edilmeye çalışılmış olsa dahi, ki okulların tümünde on-line eğitimin başarı ile uygulandığı ayrı bir tartışma konusudur, en iyi on-line eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağı konusunda tüm eğitimciler hemfikirdir” denildi.

Aşı ve aşılanma konusunun sadece eğitim ile ilgili olmadığı kaydedilen açıklamada, konunun turizm ve ilgili tüm sektörleri ilgilendiren ekonomik bir olgu olduğu belirtildi.



“21 BİN DOZ JOHNSON & JOHNSON AŞISININ 1 AYDAN AZ RAF ÖMRÜ KALDI”



GİAD, “net bir cevap almak ümidiyle” şu soruları yöneltti:

“Turizm ve eğitimde daha önceden verilen açılım ve aşılanma tarihleri sarkmışken, yeni gelen hatırı sayıdaki aşıların, aşılama programını ekonomik öncelikler göze alınarak, şeffaf ve bilgilendirici şekilde ne zaman açıklanacaktır? 7 Eylül yüz yüze eğitime başlangıç tarihi net olarak lanse edilmişken, öğretmenlerin 2 doz aşılama ile o tarihe kadar aşılanması nasıl garanti altına alınmıştır ?”

