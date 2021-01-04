GİAD harçlara yapılan zammın geri alınmasını istedi

GİAD Başkanı Uğur Ergün ülkede vatandaşın kullanacağı doğru düzgün yol yokken yol trafik harçlarının artırılmasının, araçların delik deşik yollar yüzünden zarar görürken motorlu araç ruhsatlarının artırılmasının, insanların pandemi kısıtlamaları yüzünden kullanamadıkları pasaport harçlarına zam yapılmasının, vefat edenlerin vergilendirilmesinde dahi artışa gidilerek ölmüş insanların da unutulmamasının, pandemi sebebiyle büyük sıkıntılar yaşayan halk ve dövizdeki artış sebebiyle can çekişen reel sektör için son darbe olduğunu kaydetti.

Ergün yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomiyle ilgili tüm sıkıntıları iş adamlarını hedef gösterip sanki halktan kopuk bir kitleymiş gibi reel sektöre yıkmaya çalışmak bize göre büyük bir ayrımcılıktır, popülizmin daniskasıdır ve hükümetimizin ayıbıdır. Devletin kendi verilerine göre ülkemizde 14 bin civarında işsiz vatandaş bulunmaktadır, devlet bu insanlara, tüm yükünü yığıp ezmeye çalıştığı reel sektörün iş imkânı yaratmasını mı ummaktadır, yoksa artık hantallıktan işlevsiz hale gelen ancak gelirleri sürekli artan kamuda mı istihdam edecektir?” ifadelerine yer verdi.

“PİYASA KAMU GELİRLERİ ARTIRILARAK UCUZLATILAMAZ”

Ergün, açıklamasında, piyasaların kamu gelirlerini artırarak asla ucuzlatılamayacağını, devletin kendi gelirlerini artırarak özel sektörden başının çaresine bakmasını, işsiz vatandaşa yeni istihdam olanağı sağlamasını ve üstüne artan giderlerine rağmen mal ve hizmetlerini ucuzlatmasını beklemesinin “ölü gözünden yaş beklemek” anlamına geldiğini ifade etti.

Ergün açıklamasında şunları kaydetti:

“Halktan bu denli kopuk olduğunu gözlemlemekten büyük üzüntü duyduğumuz hükümetin bir an önce yaptığı yanlıştan dönmesini ve Covid döneminde yapılan fahiş zamların derhal geri alınmasını talep ediyoruz.

Bu ülkenin genç girişimcileri olarak büyük zorluklarla ayakta kalmaya, bu ülkeye katma değer sağlamaya ve istihdam yaratmaya çalışan vatandaşlar olarak “piyasayı ucuzlatma” gibi süslü popülist kelimelerle halka hedef gösterilerek üzerimizden siyasi şov yapılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi de hatırlatmak isteriz.

Bakanlar Kurulu kararlarıyla devletin gelir bütçesinde yer alan harçlar 1 Ocak 2021 itibariyle %11-12 oranında artırılmıştı.