GİAD'dan hükümete eleştiri

Genç İşadamları Derneği, toplum olarak sıfır vakaya ulaşıldığı günlere geri dönebilmek için kendi üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını, ancak hükümetin de gelinen bu noktada ekonomik tedbirler alması gerektiğini belirterek bir dizi öneride bulundu.

Genç İş Adamları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “toplum sağlığımızın tartışmasız en önemli konu olduğu bu günlerde tavan yapan Kovid-19 vakalarından ötürü tam kapanma kararı alınmıştır. Daha önce de söylediğimiz gibi bu bir sonuçtur, çözüm değildir. Şüphesiz ki toplum olarak sıfır vakaya ulaştığımız günlere geri dönebilmek için üzerimize düşen görevleri yapacak ve tüm kurallara uyacağız. Ancak, diğer taraftan da üzülerek görmekteyiz ki ülke siyaseti bu günlerin geleceğini ön görmesine rağmen ekonomik yönden hiçbir hazırlık yapmamıştır. Eline geçen fırsatları da popülizm uğruna doğru şekilde kullanmamıştır” denildi.

Genç İş Adamları Derneği tarafından hükümete ekonomik tedbirlerle ilgili bir dizi öneride bulunulan açıklamada şöyle denildi:

“1- Aşı planına odaklanılması ve ülke hedefimiz olan 500,000 aşı için özel sektör lojistik desteği ve olanakları ile bu sürecin hızlandırılması,

2- 5 (Beş) veya altında istihdamı olan işletmeler için taahhüt edilen işveren başı 2000 TL destek ödemelerinin (geriye dönük ödenmeyen kısımları da dahil) kapatılan tüm sektörler için en az 3 ay daha devam ettirilmesi,

3- Sektörü ve vatandaşlık durumu gözetmeksizin, her bir çalışana kapalı kalınan süre dâhilinde günlük ücret üzerinden destek verilmesi,

4- Kapalı kalınan aylara ait KDV ödemelerinin en az 1ay ötelenmesi ve/veya faizsiz taksitlendirilmesi,



6- Devletin kira, stopaj, araç seyrüsefer gibi tüm diğer alacaklarının en az 3 ay boyunca ötelenmesi veya en az %50 indirime gidilmesi,

7- Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak olan mali protokol beklenmeden KKTC Merkez Bankası, KKTC Kalkınma Bankası ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli enstrümanlar kullanılarak bankalara olan özel sektör borç ve taksitlerinin faizsiz şekilde en az 90 gün ötelenmesi,

8- Kapanan işletmelerin 2020 yılı sonu vergilerinden kazançları oranında kademeli olarak indirime gidilmesi,

9- Kamu maliyesinin üzerindeki en büyük yük olan sözleşmeli, geçici istihdam, üçlü kararname ile her ne ad olursa olsun tüm atama harcamalarının (sağlık hariç) derhal durdurulması ve bu kaynağın ivedilikle özel sektör destek paketine aktarılmasının sağlanması,

10- Kapandığımız andan itibaren İlçe Emniyet Kurulları ile etkin ve doğru denetleme organizasyonunun kurulup atılan adımların süratle sonuca ulaşmasının sağlanması ve özel sektör içerisinde oluşabilecek haksız rekabetin de önüne geçilmesi.”



