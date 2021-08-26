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Gİ-KA KOOP Başkanlığına İçim Çağıner Kavuklu seçildi

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Ltd. (Gİ-KA KOOP) 1. Genel Kurulu 13 kurucu üye ile Acapulco Hotel'de dün gerçekleştirildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 18:45
Gİ-KA KOOP Başkanlığına İçim Çağıner Kavuklu seçildi

Kooperatif’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gİ-KA KOOP Başkanlığı'na İçim Çağıner Kavuklu’nun seçildiği genel kurulda, Yönetim Kurulu üyeliğine ise Yeşim Direl (AsBaşkan), Hatice Kaptanoğlu Çorba (Sekreter), Çağın Çağatay Karataş (Sayman) ve Özge Özbekoğlu (Faal Üye) oy birliğiyle 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçildi.
Gİ-KA KOOP’un 13 kurucu üyesinin; Ayşem Erişir, Berin Avunduk, Çağın Çağatay Karataş, Didem Kaner, Hatice Kaptanoğlu Çorba, İçim Kavuklu, M. Şehnaz Çehreli Yerli, Özge Özbekoğlu, Özlem Özbekoğlu, Pınar Başman Süren, Selen Necat Gürkan, Yeşim Direl ve Ziynet Şah olduğu belirtildi. 
Kooperatif Baş Müfettişi Hediye Soyer başkanlığında yapılan genel kurulda, Kooperatif Şirketler Mukayyidi  Kemal Deniz Dana'nın da hazır bulunduğu ifade edilen açıklamaya göre Dana yaptığı konuşmada, GİKAD ve Gİ-KA KOOP'un kurulduğu günden bu yana sivil toplum dinamiğini değiştirdiğini, toplum adına bunun umut verici olduğunu söyledi. Başkan ve tüm üyelere emeklerinden dolayı teşekkür eden Dana, tüm desteğini kooperatif için vereceğini yineledi. 
İçim Kavuklu da konuşmasında, Ulu Önder Atatürk'ün “Kadınlarını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkûmdur” sözlerine atıfta bulunarak, “Bizler; kalplerimizi, düşlerimizi, girişimci ruhlarımızı, cesaretimizi, tecrübelerimizi, bilgilerimizi, heyecanlarımızı, karşılıklı güvenimizi, samimiyetimizi, empati kurabilme yeteneklerimizi, birleştirip GİKAD'da birebir sivil toplum neferisi olarak çalışmak için toplandık. Bu bizim 10 altın kuralımızdır. ‘Sözünün Kadını’ olduğumuzu da herkesin bilmesini isteriz” dedi. 
Dipkarpaz'dan Yeşilırmak'a, Kormacit'ten Akıncılar'a kadar kadının ekonomik ve sosyal hayatına dokunmaya, iyileştirmeye odaklandıklarını ifade eden Kavuklu, şunları kaydetti: 

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“Kooperatifimiz, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) olarak adlandırıldı. GI-KA KOOP'un hedefi, KKTC'deki yerel üretimi geliştirip, çeşitlendirmek ve pazarlamasına katkı koymaktır. 
Bu hedefe ulaşmak için kamu, özel şirketler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kooperatifler ile işbirliği yapılacaktır. Gİ-KA KOOP toplumsal bir yardımlaşmaya öncülük edecektir ve sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunacaktır. 
Oluşturacağımız kadın ağı ile kadınlarımız güçlenecek, kadınlarımız güçlendikçe aileleri, çevreleri güçlenecek, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs toplumu güçlenecektir. 
Gİ-KA KOOP' un kurulması için gösterilen büyük gayretler ve fedakarlıklar için başta Kooperatif Şirketler Mukayyidi Sn. Kemal Deniz Dana'ya, Yönetim Kurulu'na ve Tüm Kurucu Üyelere çok teşekkür ederim.” 
 

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Son Güncelleme: 27.08.2021 01:52
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