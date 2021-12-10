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Gezici seçim anketi sonuçları açıklandı

Gezici Araştırma Şirketi ülkemizde 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği seçimine yönelik yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

10 Aralık 2021 Cuma 12:26
Gezici seçim anketi sonuçları açıklandı

27-29 Kasım tarihleri arasında 2430 katılımcı ile hanelerde yüz yüze yapılan anket sonuçlarını açıklayan şirket sahibi Murat Gezici vatandaşlara yöneltilen sorular arasında dikkat çekici sonucun halkın en önemli sorusuna verdiği cevap olduğuna dikkat çekti.

EN BÜYÜK SORUN

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde vatandaşların en büyük sorunun yüzde 40 civarında Kıbrıs sorunu yanıtı verdiğini ancak bugün için bu oranın yüzde 17’ye düştüğünü ve en büyük sorunun yüzde 56 oranında ekonomi ve yüzde 51 oranında pahalılık olduğunun ortaya çıktığına vurgu yaptı.

KARARSIZLAR YÜZDE 28.1

Yüzde 2,5lik bir hata payı olduğu belirtilen anket sonuçlarına göre, kararsızların oy oranlarının partilere dağıtılmasından sonra çıkan sonuçlarında UBP, CTP ve HP’nin ilk 3 parti olacağı belirtildi.

İşte partilerin anket sonucuna göre oy oranları:

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Bu kararsızlar partilere dağılımı sonucunda;

UBP: 36,3

CTP:  26,1

HP: 10,8

DP: 9,8

TDP: 9,1

Millet P.: 1,5

YDP: 5,1

TKP-BKP-YKP-BY: 1,1

DETAYLI ANKET SONUÇLARI:  27-29_KASIM_KKTC_pdf-1.pdf

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Anahtar Kelimeler:
Gezici Seçim Anketi
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