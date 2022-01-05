Gezici Araştırma: İlk üç sırada Sucuoğlu, Erhürman ve Ataoğlu var

Gezici Araştırma tarafından 2 – 3 Ocak tarihleri arasında yapıldığı ifade edilen, “KKTC Siyasi Araştırma Raporu” sonuçları yayınlandı.

Basın ile 10 sayfası paylaşılan raporun sadece 2 sayfasında erken genel seçimlere yönelik bilgiler yer alırken, geriye kalan sayfalarda “Kıbrıs sorununa nasıl bir çözüm önerisi getirilmeli?” ve “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı başarılı buluyor musunuz?” soruları yer aldı.

Ankete göre, “Yarın Milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 37,8’i Ulusal Birlik Partisi (UBPI Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yanıtını verirken, yüzde 29,2’si Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 11,9’u Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yanıtını verirken, yüzde 9,2’si Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 6,1’i Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay derken, yüzde 5,4’ü Yeniden Doğuş Partisi (YD) Genel Başkanı Erhan Arıklı yanıtını verdi.

Ankette ayrıca, Toplumcu Kurtuluş Partisi – Yeni Güçler (TKP – YG) ile Bağımsızlık Yolu’nun oy oranları yüzde 0,2 olarak lanse edildi.

Gezici Araştırma’nın anketine göre ilk üç sırada UBP, CTP ve DP yer alırken, şu an Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin baraj sorunu yaşamayacağı gözlemleniyor.

Öte yandan “Kıbrıs sorununa nasıl bir çözüm önerisi getirilmeli?” sorusunun yer aldığı ankette, katılımcıların yüzde 88,2’sinin “İki Ayrı Devletli” yanıtını verdiği, yüzde 11,8’inin ise “İki Kesimli, İki Toplumlu Federasyon” yanıtını verdiği ifade ediliyor.

Ankette, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı başarılı buluyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 64,2’sinin “Başarılı,” yüzde 12,2’sinin “Kısmen Başarılı” ve yüzde 23,6’sının “Başarısız” yanıtını verdiği belirtiliyor.