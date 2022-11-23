"Gerilimi artıran silahlanma faaliyetlerini karşılıksız bırakmayacağız"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, açıklamasında Petridis’in, Rum Meclisindeki bütçe görüşmelerinde, Rum tarafının silahlanmaya ciddi anlamda kaynak ayırarak, silahlanma programının son 20 yılın en yüksek seviyesine yükseltildiğini söylediğine işaret eden Ertuğruloğlu, “Her zaman diplomasi ve diyalog yolunu tercih etmemize karşın, Kıbrıs Rum tarafının, Ada ve bölgedeki gerilimi artıran silahlanma faaliyetlerini karşılıksız bırakmayacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

Bakan Ertuğruloğlu şöyle devam etti:

“Rum Savunma Bakanlığı bütçesinde sadece silahlanmaya 200 milyon Euro ayırılacağı da ayrıca öğrenilmiştir. Rum tarafının insansız hava araçları ve saldırı helikopterleri satın alacağına karar vermesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Rum tarafına 30 yıllık silah satış ambargosunu kaldırması, Rum tarafının kırkın üzerinde tatbikata katılması, Kıbrıs Türk halkına açık bir tehlike olduğunu göstermektedir.

Yukarıdaki Rum tahriklerine ilaveten Rum papazların silahlı eğitim almaları, sınır hattına Rum Milli Muhafız Ordusu’nun yüzlerce ağır silah mevziisi yerleştirmesini de hatırlatmakta fayda görmekteyim.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına karşı bu hasmane tutumu, tüm iyi niyetlerimize karşı, bugüne kadar kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamamasının nedenlerine de ışık tutmaktadır.

Rum kesiminin silahlanmaya tüm hızıyla devam etmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi ülkelerin Rum tarafına öldürücü silah satışı yapılmasına dahi karar vermeleri bir silahlanma yarışına yol açmaktadır.

Rum tarafının Kıbrıs Türk Halkını tehdit eden silahlanmasına karşılık bölgesel bir güç olan Anavatan Türkiye ile birlikte gerekli adımları atma kararlılığımızı sürdürmekteyiz”