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Gerçek Tilki Şoför Okulu artık Girne’de de hizmet verecek

08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:37
Gerçek Tilki Şoför Okulu artık Girne’de de hizmet verecek

Gerçek Tilki Şoför Okulu Lefkoşa ve Güzelyurt şubelerinden sonra 3. şubesini Girne’ye açmayı planlıyor.
1997 yılından bu yana hizmet veren Gerçek Tilki Şoför Okulu, 2017 yılında taşındığı yeni yerinde yapmış olduğu yeniliklerle sektör içinde ve halkımız tarafından taktir toplamıştı.
Gerçek Tilki Şoför Okulu Eğitim Bakanlığı’ndan tek onaylı şoför okulu unvanını hala daha koruyor.
Gerçek Tilki Şoför Okulu, lise çağındaki gençlerimize bilgisayar ortamlarımdaki tehlike algılama ve sanal gerçek gözlükleriyle trafikteki çarpışmaların sebeplerini hakkında ücretsiz eğitim verme yetkisi olan tek okuldur.
Bugüne kadar Lefkoşa’da 500 gencimize ücetsiz eğitim vermenin gururunu taşıyan Gerçek Tilki Şoför Okulu, Girne’de açılacak olan şoför okulunda da ücretsiz eğitim verileceğini belirtti.
‘’Bir Eğitim, Bir Can’’ felsefesi ile yola çıktıklarını belirten Gerçek Tilki Şoför Okulu direktörü Barış Tilki, bu düşünceyi ve uygulamayı tüm şoför okullarında başlatılmasını arzu ettiklerini söyledi.
Gerçek Tilki Şoför Okulu direktörü Barış Tilki, trafikte kazaların meydana gelmesinde birçok etken olduğunu ve ilkokul yaşlarından başlayarak tarih, ingilizce gibi derslerle beraber trafik dersinin de Eğitim Bakanlığı’nın ders müfredatında olması gerektiğini söyledi.

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