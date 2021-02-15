Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulları Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geniş katılımlı toplantı, bakanlık salonunda sabah saatlerinde gerçekleştirildi.
Toplantıda, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, ilçe emniyet kurullarının üstlendiği görevler, sokağa çıkma yasağı uygulaması, denetimler, izinler ve kapanma süresince ihtiyaçlı kişilere gıda yardımı konularında bugün kadar yapılan ve 15-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geniş katılımlı toplantı, bakanlık salonunda sabah saatlerinde gerçekleştirildi.