Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulları Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geniş katılımlı toplantı, bakanlık salonunda sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, ilçe emniyet kurullarının üstlendiği görevler, sokağa çıkma yasağı uygulaması, denetimler, izinler ve kapanma süresince ihtiyaçlı kişilere gıda yardımı konularında bugün kadar yapılan ve 15-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Genişletilmiş ilçe emniyet kurulları toplantısına, Saner ve Evren’le, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 6 ilçe kaymakamı, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Oksüz ve bakanlık müsteşarları katıldı.



