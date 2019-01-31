Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemesi yaptı

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince, Aralık ayındaki büyükbaş hayvan düşükleri zararları için toplam 137 üreticiye 137 Milyon 280 Bin TL tazminat ödendiğini açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını; hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonundan alabileceklerini belirtti.