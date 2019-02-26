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Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı

Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı

26 Şubat 2019 Salı 16:27
Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını oyçokluğu ile onayladı.
Tasarının Meclis Genel Kurulu toplantısında görüşülmesi sırasında UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, ilk sözü alarak, hayvancı, üretici ve çiftçinin sorunlarını dile getirdi, Hayvancılar Birliği’nin yarın eylem yapacak olmasının ve Çiftçiler Birliği’nin eleştirilerinin sorunların arttığının, giderilmediğinin göstergesi olduğunu söyledi.
Tarım sektöründeki tüm üreticilerin bakanlıktan beklentisi olduğunu, ancak bugüne gelindiğini ve doğrudan gelir desteğinin ilanının bile yapılmadığını, planlamanın yapılmadığını savunan Çavuşoğlu, üretimin nasıl teşvik edileceği ve paylaşım yapılacağının belirsiz olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu, yarın yapılacak eylemle ilgili bir uzlaşı olmadığını ifade ederek, şu anda hükümetin üretime yönelik, tarım sektörüne yönelik planının ne olduğunun belli olmadığını ileri sürdü.
Yarın yapılacak eyleme dikkat çeken Çavuşoğlu, üretimin sıkıntılarını çözmenin ilgili bakan ve hükümetin görevi olduğunu belirtti.
Üreticiler ve hayvancının sorunlarının yokuşa sürüldüğünü ileri süren Çavuşoğlu, bu fiyatlarla ülkede üretimin sürekliliğinin mümkün olmadığını savundu.
Çavuşoğlu, hayvancıların sorunlarının yarın eylem boyutuna gelmeden çözümlenmesini temenni etti.
Çiftçilerin sorunlarına da değinen Nazım Çavuşoğlu, kurak bir memlekette bereketli, verimli yılların daha sık yaşanması temennisinde bulundu.
Kuraklık yaşanmadığı yıllarda da Tarım Sigortası primlerinin artırılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, Tarım Sigortasının genişleyerek gelirlerini artırmasının şart olduğunu vurguladı.
Ülkede kim ne ekerse eksin, bunun tarım sigortası kapsamında olması gerektiğini ifade ederek, bütçenin geneline hayır diyeceklerini kaydetti.
ŞAHALİ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise, bu yıl geçen yıl oluşan yükümlülükleri nedeniyle, doğrudan gelir destekleri konusunda arzu edildiği gibi davranılamadığını söyledi.
Doğrudan gelir desteği konusunda, bütçedeki büyüme gibi bir büyüme yaşanamadığını ifade eden Şahali, yağışla birlikte tahıl üretim alanlarında artacak rekoltenin kendilerine yol göstereceğini ümit ettiklerini kaydetti.
Hayvancılar Birliği ile bir müzakerenin devam ettiğini, ancak bu müzakerelerin eylemle alakalı olmadığını söyleyen Şahali, çıkacak sonuca göre de Hayvancılar Birliği’nin eylemi kaldırıp kaldırmayacağının belli olacağını belirtti.
Bakan Şahali, sürdürülen müzakerelerde bir reform arayışı içinde olduklarını söyledi.
Hayvancılar Birliği ile anlaşamadıkları konulardan birinin hayvan başına laktasyon dedikleri, hayvan başına 25 litre yıllık verim konusu olduğuna değinen Şahali, hayvancılarla ilgili desteğin 60 milyondan fazla olduğunu vurguladı.
Konuşmalar sonunda, Meclis Genel Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını madde madde görüşerek, 3 ret oyuna karşılık 26 kabul oyula onayladı.
SÜRÜŞ EHLİYETLERİYLE İLGİLİ ANLAŞMA
Genel Kurul’da daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal/Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ele alındı.
BEROVA
Konu hakkında ilk sözü alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Türkiye’de yapılan sınıflama değişikliği sonucu bu yasanın ortaya çıktığını, bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu kaydetti.
Sürüş ehliyetleri ve plakalar konusunda bir standardizasyona gidildiğini belirten Berova, ancak plakalar konusunda motosikletler konusunda bir sıkıntı yaşandığını ve bazı mağduriyetlerin yaşandığını, bu mağduriyetlerin bir an önce aşılması gerektiğini vurguladı.
Yeni plakaların uygulanması konusunda en son tarih 29 Ocak olmasına rağmen, hala eski plakalı araçlar bulunduğuna dikkat çeken Berova, bu konuda neler yapılacağını sordu ve yasaya oylarının olumlu olacağını sözlerine ekledi.
ATAKAN
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, ülkede kayıtlı motosikletlerin ön ve arka plakasına her hangi bir değişiklik yapmasına gerek olmayacağını bunun da bugün Bakanlar Kurulu’ndan geçeceğini kaydetti.
Sadece plakalarda değil, ehliyetlerde de yeni bir düzenlemeye gidileceğini, bu konun da kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Atakan, eski plakalar konusunda Polis Genel Müdürlüğü içinde sıkı bir işbirliği içinde olduklarını ve bunun cezai yaptırımı bulunduğunu anlattı.
Konuşmaların ardından Genel Kurul’da daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal/Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarı oylandı ve tasarı oybirliğiyle kabul edildi.
Ardından bugünkü toplantısını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi genel Kurulu, bir sonraki birleşimini, 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.
 

Son Güncelleme: 26.02.2019 20:12
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