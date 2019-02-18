Genel Kurul’da Kıb-Tek’teki gelişmeler tartışıldı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ele alındı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, halkın ve Meclisin; Kıb-Tek’teki gelişmeler ile ilgili hükümetten şeffaflık ve açıklama beklediğini kaydetti. Tatar, Kıb-Tek konusunda söz alarak, kurumda yaşananları “rezalet” olarak niteledi.

Tatar, Kıb-Tek’teki olayların kendilerini üzdüğünü, Toplu İş Sözleşmesi (TİS), jeneratör ihalesi ve yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarının ortada olduğunu, hükümet ortaklarının temsilcilerinin Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun tam bir uyum içinde çalıştığını ama bakanla uyumsuz olduğunu çekinmeden açıkladığını savundu.

Tatar, Kıb-Tek'te Hüdaoğlu'nun feda edildiğini, TİS'ten herkesin mutlaka haberi olduğunu, olmamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Oynanan oyunlar 30 milyon Euroluk büyük ihale üzerinedir, bu konuda kapsamlı araştırmalar yaptık, keşif bedelleriyle oynanmaya çalışılıyor, fiyatın 40 milyon Eurolara çekilmeye çalışılıyor" dedi.

Tatar, ancak bu ihalenin Bakanlar Kurulu tarafından yapılması ve uluslararası ihaleye çıkılması halinde fiyatın 30 milyon Euro altına düşeceğine işaret ederek, "Bu konuda Sıkıntı var hükümet el atmalı belirsizlik kurumun zarar görmesine sebep oluyor, halk ve meclis şeffaflık istiyor, bu konuda spekülasyonlar var o yüzden açıklama bekliyoruz çünkü Kıb-Tek hükümet ortaklarının hepsinin sorumluluğundadır" diye konuştu.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, hükümetin Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanını görevden almasının sorunu çözmediğini, Yönetim Kurulu’nun da görevden alınmasını istediğini ve son derece haklı olduğunu ifade ederek, hükümet ve ilgili bakanın yönetim kurulunu da görevden alması gerektiğini kaydetti.

Arıklı, TİS’in de “buz dağının görünen kısmı” olduğunu ifade ederek, Kıb-Tek’in ayrı bir cumhuriyet olduğunu savundu, El-Sen’in süresiz grev açıklamasını anımsattı.

Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te “saadet zinciri” ve “rant” bulunduğunu, bunun geçmişten bugüne böyle olduğunu savunarak, bu yüzden hükümetin Kıb-Tek ve El-Sen konusunda adım atması durumunda yanında olacaklarını, destek vereceklerini söyledi.

Jeneratör ihalesine de değinen Arıklı, uluslararası ihaleye çıkılması durumunda rakamların çok daha düşük olacağını, şimdiki rakamların 40 milyon Euro civarında olduğunu, ancak geçmişte 4 jeneratöre taş patlasa 30 milyon Euro fiyat alındığını anlatan Arıklı, bu yönde eleştirilerde bulundu, sorular sordu ve “Allahtan da mı korkmazsınız” dedi, ayrıca halka da korku salındığını iddia etti.

Kablo ile elektrik, yenilenebilir elektrik altyapısına neden yatırım yapılmadığını soran Arıklı, bunların bedelinin ne olduğunu sordu.

Kıb-Tek’te 10 milyon Euroluk rant olduğunu savunan Arıklı, bunun paylaşılacağını iddia etti ve hükümetin ve Meclisin buna dur demesi gerektiğini ifade etti.

ATUN

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun da, kablo ile elektrik getirilmesi çalışmalarının kendi dönemlerinde çok geniş bir şekilde yapıldığını, ancak getirilmesi konusunda net bir siyasi irade gerektiğini kaydetti, su projesini örnek verdi.

Atun, o dönemde gerekli altyapı çalışmalarını yaptıklarını, bundan sonrasının devamının önem taşıdığını ifade ederek, Kıb-Tek’te şimdi zorla jeneratör alınmaya çalışıldığını, üretimde tarife yönetimi, binalarda enerji tasarrufuna önem verilmediğini savundu.

Kendi döneminde jeneratör alınmasına izin vermediğini, kurumun zaten parası olmadığını, bunun tartışılması gerektiğini ifade eden Atun, bu jeneratörlere verilecek parayı duyduğunda vicdanının rahatsız olduğunu belirtti.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vererek, bakanlık olarak gerekli adımlar ne ise o şekilde atılacağını kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte istihdamın artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Nami, Kıb-Tek’te de yönetim kuruluna atamaların hükümet tarafından yapıldığını, görüş ayrılıklarının normal olduğunu ancak açıklamaların yanlış olduğu konusunda gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

Nami, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nda uyumun esas olduğunu, son günlerde bazı uyumsuzlukların yaşandığını, görevden almaların olduğunu, gerekli istişareleri yaptıklarını, yetkinin de sorumlulukların da kendilerinde olduğunu vurguladı.

Nami, “Kimlerle çalışacağımıza sizler gibi bizler de karar verebiliriz” diyerek, Kıb-Tek’teki ihaleyi uluslararası ihaleye dönüştüreceklerini kaydetti.

Bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Nami, yönetim kuruluna yapılan atamaların hükümet tarafından yapıldığını ve görevden alınıp atamaların yine hükümet üyeleri tarafından yapılacağını söyledi.

El-Sen ile Kıb-Tek ile gerekli temas ve diyalogların olduğunu anlatan Nami, Kıb-Tek ile ilgili gerekli yatırımların yapıldığını ve yapılacağını kaydetti.

Jeneratör alımı ile ilgili tartışmalar sürerken, elektrikte tasarruf için yapılan çalışma ve değerlendirmelere katıldığını, akıllı sayaçların da etkin bir şekilde değerlendirildiğini anlatan Nami, bunlar sürerken neden jeneratör alımı için çalışma yapıldığı veya kablo ile elektrik çalışmalarının yapıldığı gibi konuların tartışıldığını belirterek, kablo ile ilgili adımların atıldığını, hükümetin görüştüğünü, detaylı yapılması gereken çalışmaların ardından gerekli tetiklemelerin yapılacağını söyledi.

Nami, mülkiyeti, işletme hakkı konularının da önemli olduğun, bu yüzden görüşme ve çalışmaların önem taşıdığını anlatarak, tüm gerekli çalışmaların yapıldığını, gerekli yazışmaların gönderildiğini ifade etti ve cevap beklediklerini vurguladı.

Kablo ile ülkeye elektrik getirilmesi sürecinin “Milli Proje” olması gerektiğini, Meclis bilgisine ve onayına getirileceğini ifade eden Nami, yenilenebilir enerji konusunda da çalışmaları sürdürdüklerini, kablo ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü ancak bu projelerin ne zaman tamamlanacağı ile ilgili zaman kestiremediklerini ancak en az 3 yıla ihtiyaç duyduklarına işaret etti.

Nami, bu yüzden bu riskleri değerlendirerek, jeneratör alımına onay verdiklerini, bu ihalenin de uluslararası ihale şeklinde olmasını istediğini ifade etti. Nami, önlerine gelen tekliflerde 2 ve 4 jeneratör olduğunu, bu konuda yapılan teknik çalışmalar sonucunda 4 jeneratöre karar verildiğini kaydetti.

