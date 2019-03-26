Genel Kurul’da iş kazaları ve sağlık konuşuldu

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra “İş kazaları” ile ilgili güncel konuşma yaparak, son dönemlerde iş kazalarının trafik kazalarını geçtiğini kaydetti.

Bu acıların yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin konuşulması gerektiğini dile getiren Altuğra, inşaat kazalarının en büyük sebebinin çalışanların eğitimsizliği olduğunu söyledi.

İnşaat yapı işlerinde ne tür önlemlerin alınacağının net olduğuna dikkat çeken Altuğra, özellikle çok katlı bina inşaatının yapımında çalıştırılan işçilerin dengeli beslenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kurallara uymamaya göz yumulmaması, kural tanımayan hareketlerde bulunan işçilerin işine son verilmesi gerektiğini kaydeden Altuğra, inşaatta çalışacak işçilerin sağlık kontrollerinin de daha detaylı yapılması gerektiğini vurguladı.

ÇELER

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, işçilerin bilgilendirilmesi konusuna kendilerinin de çok büyük önem verdiğini dile getirerek, iş sağlığı eğitiminin de yapılacağını kaydetti.

Önlem için için gerekli malzemelerin verilmesi halinde bile bunları kullanmayı reddeden işçiler olduğunu dile getiren Çeler, tüzükte işverenlerin önlem alma yükümlülüğü olduğunu ve denetimlerin de onlarca yapıldığını ifade etti.

İş sağlığı denetimi konusunda da müfettişlerin sürekli çalıştığını dile getiren Çeler, iş sağlığı ve güvenliği konularına herkesin uyması yönünde çağrıda bulundu.



BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de yerinden söz alarak, iş yeri hekimi birimi kurduklarını ve birçok işyerinde hekim zorunluluğu getirileceğini vurguladı.

PİLLİ

UBP Milletvekili Ali Pilli de güncel konuşmasında , “bireyler sağlıklı olursa toplumlar da sağlıklı olur” dedi.

Güçlü bir sağlık sisteminin olmadığını söyleyen Pilli, önce sistemin kurulması gerektiğini belirtti.

Sağlığa en kolay şekilde ulaşmak gerektiğine dile getiren Pilli, yataktan kalkıldığında nereye gidileceğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Halkın randevu almak için gerekli yere ulaşamadığını dile getiren Pilli, özellikle halktan bu konuda çok şikayet geldiğini bu sistemin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Hastanelerde gerekli yerlere yeterli istihdam yapılmadığını belirten Pilli, bir doktorun haftada bir bölgeye gelmesinden verimli hizmet alınamayacağını kaydetti.

Hastanedeki yoğun bakımın da yeterli olmadığına değinin Pilli, sağlıkta politika ve torpilin olmaması gerektiğini söyledi.

Acil servislerle ilgili sorunların da devem ettiğini, acile giden hastaların verilen hizmetten memnun olmadığını bildiğini ifade eden Pilli, acildeki sorunun çözülmesi halinde sağlıktaki sorunun büyük bir kısmının çözülebileceğini kaydetti.

Hastanede ilaç sıkıntısı da yaşandığına dikkat çeken Pilli, hastanede birçok ilacın eksik olduğunu söyledi.

İlaç eczacılık deposunda birçok ilacın tarihinin geçtiğinin bilindiğini savunan Pilli, son edindiği bilgiye göre tansiyon haplarının da eksikliği olduğunu belirtti.

Sağlıkta ek mesai konusunun tartışılmaması gerektiğini vurgulayan Pilli, en zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarının mesailerinin konuşulmaması sadece denetlenmesi gerektiğini belirtti.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, UBP Milletvekili Ali Pilli’nin dile getirdiği sorunların yıllardır yaşanan sorunlar olduğunu söyleyerek, “Reçeteyi hepimiz biliyoruz” dedi.

Sağlığın siyaset üstü olduğunu belirten Besim, sağlıkta el ele verilip ışık tutulması halinde çok daha iyi bir sağlık sisteminin kurulacağını söyledi.

“KKTC’de sistem yok deniliyor” şeklinde konuşan Besim, sağlıkta çalıştırılamayan sistem olduğunu kaydetti.

Sistemin olduğunu ve bundan dolayı da bu sistemin doğru düzgün çalışması için çok mücadele ettiklerini söyleyen Besim, insanların sağlığa kolay ulaşabilmeleri için 16 sağlık merkezinde görev yapıldığını kaydetti.

İlk kez bu dönemde mecburi hizmetlilerin başka yerlere görevlendirildiğini dile getiren Besim, alınan tüm sözleşmeli hekimlerin ihtiyaç olunan yerlere gönderildiğini kaydetti.

Altyapı sıkıntısının bugünün değil 40-50 yılın sıkıntısı olduğunu dile getiren Besim, Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde bir çok kaliteli insan olduğunu fakat yatak sıkıntısının kendilerini vurduğunu belirtti.

Yoğun bakıma çok büyük mücadeleler vererek 35 yeni hemşire aldıklarını da sözlerine ekleyen Besim, yoğun bakımda yaşana sıkıntıların da çözümü yönünde gerekli girişimleri yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Randevu sisteminde de ciddi sıkıntı olduğunun doğru olduğuna dikkat çeken Besim, 900 çağrının 500’üne cevap verildiğini fakat şuanda oluşturulan ek vardiyayla 3 bin çağrının bin 6 yüzüne cevap verilmeye çalışıldığını söyledi.

Üst ihtisaslarla ilgili çok sıkıntıların olduğunun doğru olduğunu ve konunun da takipçisi olduğunu dile getiren Besim, sağlık bakanlığının görevinin güçlü sağlık hizmeti yaratmak olduğunu kaydetti.

Güzelyurt hastanesinin ikinci etabının devam ettiğini söyleyen Besim, yakın zamanda Hastanenin tamamlanacağını belirtti.



