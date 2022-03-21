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Genel kurulda gündem elektrik…

21 Mart 2022 Pazartesi 17:00
Genel kurulda gündem elektrik…

MALİYE BAKANI ATUN SORULARI YANITLADI: “ELEKTRİK KURUMU TARİHİNİN EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞIYOR. KOLAY DEĞİL AMA AYAĞA KALDIRACAĞIZ” 
“SÜRATLİ VE ETKİN ŞEKİLDE HAREKET ETMEYE, DOĞRU ÇÖZÜMÜ BULMAYA VE UYGULAMAYA MECBURUZ. YAZA 3 AY KALDI”
“KIB-TEK HÜKÜMETLERİN FİYAT POLİTİKASI UYGULADIĞI BİR KURUM OLAMAZ. KURUMU BORCA SOKAN UYGULAMA BUDUR”
“ÖZELLEŞTİRME DEĞİL, MUHAFAZA ETME POLİTİKASI YÜRÜTÜYORUZ”
“KURUMU ZARARA UĞRATANLARLA İLGİLİ GEREKLİ ŞİKAYETLERİ GEREKLİ KURUMLARA BEN İLETECEĞİM”
“TÜRKİYE’DEN GELECEK SANTRAL YÜKLENDİ… DİĞERİ YAZA”
“YÖNETİM KURULU’NUN ATAMASINDA YETERLİLİK ARAMAK ZORUNDAYIZ. BUNUN İÇİN YASADA DEĞİŞİKLİK ŞART”
Maliye Bakanı Sunat Atun, Meclis Genel Kurulu’nda elektrikle ilgili soruları yanıtladı.Vekillerin gündeminde elektrik kesintileri de vardı. 
Kıb-Tek’te üretim ve yatırım eksikliği olduğunu söyleyen Atun, “Üretim yetersizliği var. Özellikle son 5 yılda, 2020-2022’de ekonomik faaliyetlerin kapasitesi azaldı. Öngörülen yüzde 5’lik büyüme ve yüzde 5’lik talep de olmadı” dedi.
İlk etapta Kıb-Tek’e 50 megavatlık kapasite oluşturulması gerektiğini belirten Atun, makinelerin arızası ve bakımlarıyla oluşan kayıpla ihtiyacın 110 megavat olduğunu söyledi. 
Atun, “Süratli ve etkin şekilde hareket etmeye, doğru çözümü bulmaya ve uygulamaya mecburuz. Yaza, pick zamanların yaşanmasına 3 ay kaldı” şeklinde konuştu. 
“BİZ KATİ İHTİYAÇLI, GÜNEY KATİ SAĞLAYICI KONUMA GELDİ”
Elektrik teşvikini Kıb-Tek’in değil hükümetlerin vermesi gerektiğini ifade eden Atun, “Biz Kıb-Tek’i hükümetlerin fiyat politikası uyguladığı bir kurum olarak kullanamayız. Kurumu bu büyük borca sokan uygulama da budur” dedi.
Atun, üretim açığından dolayı Güney’den 70 megavata kadar elektrik alındığını ifade ederek, “Benim dönemimde Güney’e 80 megavata kadar verdiğimizi hatırlıyorum. Biz kati ihtiyaçlı, onlar da kati sağlayıcı konuma geldi…Bu dengeyi değiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.
“ELEKTRİK KURUMU TARİHİNİN EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞIYOR”
Maliye Bakanı Atun, şöyle devam etti:
“’Açık ne kadarsa Güney’den alalım, halk bu soğukta elektriksiz kalmasın’ dedim ama onlar da fazla kapasitelerini bize veriyor. Kimi gün bu 60 megavata kadar çıkıyor, kimi gün 18’lerde kalıyor. Bu bizim kontrolümüz dışında… Elektrik Kurumu tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Kolay değil ama kurumu ayağa kaldıracağız.” 

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MUHALEFETTEN ATUN’A SORULAR
CTP’den Tufan Erhürman, Teberrüken Uluçay, Devrim Barçın, Doğuş Derya, Fikri Toros, Ürün Solyalı, HP’den Kudret Özersay ve Ayşegül Baybars da Atun’a soru sordu.
Atun, Türkiye’den gelecek 25 megavatlık santrallerin tahsis olacağını, bunlara kaynak ödenmeyeceğini ifade ederek, “Bir makinenin yüklemesi tamamlandı. Diğeri yazda gelecek diye ön takvim aldık” dedi.
“2017’DE BEN GÖREVDEYKEN KURUM 156 MİLYON TL KAR ETTİ”
Sunat Atun, kurumla ilgili şu bilgileri de paylaştı:
“2017’de ben görevdeyken kurum 156 milyon TL kar etti, 18 milyon TL vergi ödedi. 4’lü koalisyon döneminde 18 milyon kar etti, 1,5 milyon TL vergi ödedi.  2020-2021’de zararlarını zaten açıkladık… ‘Elektriğe şu kadar kuruş koyalım da milyar liralık borç ödensin’ diye bir düşüncemiz yok.”
Maliye Bakanı Atun, güç yatırımını kabloya bağlamadıklarını, bunun içinde riskler barındırdığını belirterek, “Ülkede ihtiyacımız kadar rezerv tutmalıyız” dedi.
“KURUMU ZARARA UĞRATANLARLA İLGİLİ GEREKLİ ŞİKAYETLERİ GEREKLİ KURUMLARA BEN İLETECEĞİM”
Sunat Atun, “Yürüttüğümüz özelleştirme değil, muhafaza etme politikasıdır. Kurumu zarara uğratanlarla ilgili gerekli şikayetleri gerekli kurumlara ben ileteceğim” şeklinde konuştu.
Atun, Yönetim Kurulu’nun atamasını erken zamanda yapacaklarını ifade etti. 
Yenilenebilir enerji konusunun bürokrasiden nasibini aldığını belirten Atun, “Bence hane halkının önü kapanmamalı” dedi. 
Bakan Atun, “Kablo konusu kısa zamanda olacak gibi görünmüyor ama bundan vazgeçemeyiz” şeklinde konuştu.
Atun, ülkede 1974 öncesinden kalan trafo merkezleri olduğunu, artan kapasiteye cevap vermek ve şebekeyi modern hale getirmek gerektiğini vurguladı.
Bakan Atun, “Kaynaklar doğrultusunda teşvikleri revize edilecek” dedi.
Atun, “Yönetim Kurulu’nun atamasında yeterlilik aramak zorundayız. Bunun için yasada değişiklik şart” şeklinde konuştu.
Maaşların ödemesiyle sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgili soru üzerine Atun, “Her ay hazinede belirtilen rakamlar civarında açık oluşuyor. Bunu iç borçlanma ile çözüyoruz. Devlet bunu yönetebiliyor ancak revize bütçe açısından tedbir almamız gerek” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 21.03.2022 19:43
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