Genel Kurul’da CAS çalışanlarının durumu ve emirnamenin süresinin uzatılması tartışıldı

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasasının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi” ile “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasasının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi” kabul edildi.

Ardından İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi de görüşülerek onaylandı.

Tezkerelerin onaylanmasının ardından 62. madde uyarınca konuşmalar yapıldı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 62. madde uyarınca söz alarak eylemdeki CAS çalışanları konusunda konuşma yaptı.

Hükümetin bu konudaki tutumunun ciddiyetsiz olduğunu savunan Arıklı, UBP’nin muhalefette olduğu dönemde CAS çalışanlarına destek ve bazı sözler verdiğini hatırlattı.

Arıklı, Rekabet Yasası’nın bazı maddelerini okuyarak, handling hizmeti yapan tek bir şirket olmasının yasaya aykırı olduğunu, rekabet için bir şirketin daha kurulması gerektiğini söyledi.

Arıklı, CAS çalışanlarının beş aylık maaşlarının ödenmediğini, mağduriyetler yaşandığını belirtti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, muhalefetteyken CAS çalışanlarının yanında bulunduklarını, sorumluluklarının sorunların giderilmesi olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığının ihale yöntemiyle ikinci bir şirketin hizmet vermesi yönünde çalışma yaptığını dile getiren Tatar, hizmetin tek şirketin inisiyatifine bırakılamayacağını belirtti.

CAS çalışanlarına iş imkanı yaratma adına çalışma yaptıklarını dile getiren Tatar, çalışanlarla görüştüklerini, ilgilenmediklerinin doğru olmadığını söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, de söz alarak Yeniboğaziçi, İskele, Gazimağusa İmar Planı’nın rafa kaldırılmasını eleştirerek, “Toplumla dalga mı geçiyorsunuz?” diye sordu.

“UBP HP’yi teslim aldı ve Cumhurbaşkanı seçilme hayaliyle bunu öteledi” diyen Özyiğit, verilen emeklere yazık olduğunu belirtti.

“İçişleri Bakanı bunu nasıl sindirdi anlamadım” diyen Özyiğit, Ocak ayının ilk 14 günü içinde vize başvurusu yapılıp yapılmadığını, başvuru varsa bununla ilgili ne yapılacağını sordu.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, geri adım atılmadığını, imar planlarının devam etmesi konusunda sıkıntı olmadığını, emirnamenin süresinin uzatıldığını, değerlendirme yapılacağını söyledi.

Vize başvurusu yapanlara yönelik emirname koşullarının geçerli olduğunu belirten Baybars, geri adım atılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Baybars, belediyelerin imar planının uzlaşılmış noktalarının yürürlüğe konması noktasında görüşlerini bildirdiklerini, bazı belediyelerin bu kararı aldığını ifade etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, koalisyon ortaklarının her konuda aynı görüşte olması gerekmediğini belirtti.

Birtakım tartışma ve tepkilerin gelmesi üzerine imzalamadıklarını söyleyen Tatar, “Ben Başbakan olarak noter değilim. Benim vicdanım imza atmaya elvermedi” dedi.

Tatar, Bakanlar Kurulu’nda konunun görüşüleceğini, 15 Temmuza kadar konunun tekrar değerlendirileceğini ifade etti.

Ekonomik boyutunun milyar dolara denk geldiğini söyleyen Tatar, dolayısıyla bu konuya bir daha bakılması gerektiğini kaydetti.

“Adalet kavramı sizi vicdanen rahatsız ediyorsa orada dur demeniz gerekir” diyen Tatar, konunun Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olmadığını, imar planın rafa kalkmadığını söyledi.

Tatar, önceki hükümet döneminde emirnamenin üç ay uzatıldığı dönemde 23 bin konutun onaylandığını belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanın 6 ay daha çalışma ihtiyacı olduğunu dile getirdiğini ancak bazı yerlerde yürürlükteymiş gibi işlem yapılacağını, hükümlerinin uygulanacağını söyledi.

Erhürman, durumun bir kaosa sürüklendiğini, 6 ayın sonunda da konunun belki de çözülemeyeceğinin dile getirildiğini savundu.

23 bin konutun onaylandığına yönelik söyleme yanıt veren Erhürman, “Başbakanlık vize ve ruhsat makamı değildir” dedi.

Erhürman, 6 aylık sürede imar planının tamamlanacağına yönelik bir taahhüdün de verilmediğini belirtti.

Son günlerde 170-174 milyon TL’lik kaynak konusunun gündeme taşındığını bu konuda Meclisin bilgi alma ihtiyacı olduğunu söyleyen Erhürman, rakamların netleşmediğini, protokolün ne zaman imzalanacağını, son durumun ne olduğunu sordu.

Erhürman, hükümetin içine nifak sokma gibi bir düşüncesi olmadığını ancak bir “keşmekeş ile karşı karşıya kalındığını” savundu.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, ekonomik protokol konusunda heyetlerin çalışma yaptığını ve taslak sunduklarını sürecin devam ettiğini belirtti.

170 milyon TL için onayın verildiğini, heyetler arası görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Tatar, gelişmeler konusunda bilgilendirme yapılmaya devam edeceğini belirtti.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC ile TC arasında imzalanan protokole ilişkin rakamları aktardı.