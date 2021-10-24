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Genel Kurul yarın toplanmayı deneyecek
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Genel Kurul yarın toplanmayı deneyecek

Cumhuriyet Meclisi nisap yetersizliği nedeniyle 2 haftadır toplanamadı..

24 Ekim 2021 Pazar 11:49
Genel Kurul yarın toplanmayı deneyecek

Genel Kurul, nisap yetersizliği nedeniyle geçen hafta da toplanamadı.

Meclis Başkan Vekili Armağan Candan , Genel Kurul toplantısının aynı gündemle 25 Ekim Pazartesi’ne ertelendiğini duyurdu.

GENEL KURUL, 11 EKİMDEN BERİ TOPLANMAYI DENİYOR

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 11 Ekim’den beri toplanmayı deniyor. Nisap yetersizliği nedeniyle toplantılar 24 saat sonraya, resmi tatil ya da hafta sonu tatili varsa bir sonraki toplantı gününe erteleniyor.

Meclis son toplantısını 7 Ekim’de yapmıştı.

Nisap sorunun da gerekçe gösterildiği hükümet krizinin ardından Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim’de UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu.

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