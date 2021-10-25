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Genel Kurul toplanmayı deneyecek
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Genel Kurul toplanmayı deneyecek

2 haftadır toplanamayan Meclis Genel Kurulu bugün nisap sağlanması halinde toplanacak..

25 Ekim 2021 Pazartesi 08:30
Genel Kurul toplanmayı deneyecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 11 Ekim’den beri toplanmayı deniyor. Nisap yetersizliği nedeniyle toplantılar 24 saat sonraya, resmi tatil ya da hafta sonu tatili varsa bir sonraki toplantı gününe erteleniyor.

Meclis son toplantısını 7 Ekim’de yapmıştı.

Nisap sorunun da gerekçe gösterildiği hükümet krizinin ardından Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim’de UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu.

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Meclis Başkan Vekili Armağan Candan , Genel Kurul toplantısının aynı gündemle bugüne ertelendiğini duyurmuştu.

GENEL KURUL, 11 EKİMDEN BERİ TOPLANMAYI DENİYOR

Genel Kurul, nisap yetersizliği nedeniyle geçen hafta da toplanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
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