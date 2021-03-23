banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bize ne oluyor anlamadım!
Bize ne oluyor anlamadım!
Girne hastanesi rant mı hizmet mi?
Girne hastanesi rant mı hizmet...
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim olmak…
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim...
banner376
Flaş Haber
39 yaşında kansere yenildi!
Kapat

Genel Kurul çalışmalarını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki oturumu, 25 Mart Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

23 Mart 2021 Salı 15:00
Genel Kurul çalışmalarını tamamladı
banner337

Genel Kurul’da bazı yasa gücünde kararnameler ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin bunlara ilişkin raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun ilgili komite raporunu okudu.

Daha sonra konuyla ilgili söz alan Atun komite gündeminde 207 tasarı olduğunu bunların çoğunun covid süreçlerinin akışı nedeniyle hükümetin yaptığı düzenlemeler hakkında olduğunu belirtti.

Bu kararnamelerin geçerlilik süresinin dolduğunu bu nedenle komite gündeminde kalmalarının bir anlamı olmadığını söyleyen Atun, bunlardan bazılarının da bazı yasa gücünde kararnamelerin kaldırılmasına dair kararnemeler hakkında olduğunu belirtti.

207 tasarının yüzde 80’inin kanun gücünde kararnameler olduğunu, bugün 17 tanesinin Meclis Gündemine geldiğini kaydeden Atun, teknik çalışması tamamlananları seçerek gündeme getirdiklerini dile getirdi.

ANGOLEMLİ

Konu hakkında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, önemli olanın yasalara, tüzüklere ve Anayasa’ya uymak olduğuna işaret ederek, bunlara uyulmadığı zaman krizlerle baş başa kalındığını kaydetti.

Yasa gücü kararnameler ile ilgili Anayasa’nın 112 maddesini okuyan Angolemli, yasa gücünde kararname konusunda ayrıntılı bilgi istedi.

banner341
ATUN

Angolemli’nin konuşması ardından söz alan Komite başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun, pandemi dönemi sonrası komitelerin çalışmaya başladığını, meclisin çalışma sistemi içinde ivediliği alınmış bir takım yasalar da bulunduğunu kaydetti.

Atun, bugün görüşülmek istenilen kanun gücünde kararname varsa bunları görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Yeniden söz alan Hüseyin Angolemli de, Anayasa’nın ilgili maddesini yeniden okuyarak, yasa gücünde kararnamelerin zamanında Meclise sunulup sunulmadığı konusundaki sorusunu yineledi.

ERHÜRMAN

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da söz alarak, Angolemli’nin söylediği şeyin son derece önemli olduğuna işaret ederek, pandemi koşulları nedeniyle yasama yetkisinin bir anlamda hükümete devredildiğini, Anayasa’nın da bunun sınırlarını son derece net olarak çizdiğini vurguladı.

Yasa gücünde kararnamelerin süresinin geçtiğini anımsatan Erhürman, bundan sonraki yasa gücündeki kararnameler için kararların zamanında alınması gerektiğini kaydetti.

Komite raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre belirtilen kararnameler gündemden çıkarıldı.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki oturumu, 25 Mart Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

banner360
Son Güncelleme: 23.03.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantina Takip Platformu hakkında partiler ve milletvekillerine bilgi verildi
Karantina Takip Platformu hakkında partiler ve milletvekillerine bilgi verildi
Kes Başkanı Atakan’dan eleştiri
Kes Başkanı Atakan’dan eleştiri
Özersay: "Cenevre öncesi görüşlerimizi paylaştık"
Özersay: "Cenevre öncesi görüşlerimizi paylaştık"
Erhürman BRT'ye konuştu
Erhürman BRT'ye konuştu
Genel Kurul’un gündemi döviz, sağlık çalışanları ve aşılar
Genel Kurul’un gündemi döviz, sağlık çalışanları ve aşılar
Balıkçılık alanında etkin denetim yapılabilecek
Balıkçılık alanında etkin denetim yapılabilecek
Bengihan’dan İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline eleştiri
Bengihan’dan İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline eleştiri
Ali Pilli Özçınar’a teşekkür etti
Ali Pilli Özçınar’a teşekkür etti
Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı'nın ivedikle görüşmesi onaylandı
Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı'nın ivedikle görüşmesi onaylandı
Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’ne minibüs!
Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’ne minibüs!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim