Genel Başkan danışmanından 2. sıra adayına FETÖCÜ suçlaması

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın basın danışmanından Milletvekili adayına FETÖCÜ suçlaması.

Barajı geçemeyeceği artık gün yüzüne çıkan hatta oy oranı %3 civarlarına kadar gerileyen Yeniden Doğuş Partisinin Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın basın yayın danışmanı Yavuz Ekmekçi'nin WhatsApp gruplarında YDP Lefkoşa 2. Sıra Milletvekili adayı Talip Atalay ile ilgili FETÖCÜ olduğunda dair iddialarda bulunduğu ortaya çıktı. Y

avuz Ekmekçi'nin YDP Lefkoşa 2. Sıra Milletvekili adayı Eski Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay için FETÖ'CÜ iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili gazetemize ulaşan vatandaşlar Talip Atalay'ın FETÖ'CÜ suçlamasıyla Türkiye Cumhuriyetinde tutuklanarak günlerce sorgulandığı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde apar topar görevden alındığını hatırlattılar.

ATALAY FETÖ'CÜ İSE NİYE ADAY YAPILDI ?

Kıbrıs Manşet'i arayan vatandaşlar YDP Lefkoşa 2. Sıra Milletvekili adayı Talip Atalay'ın FETÖ'CÜ ise neden aday yapıldığını, FETÖ'CÜ değilse Genel Başkan danışmanı Yavuz Ekmekçinin niye WhatsApptan FETÖ'CÜ diye yayınlar yaptığını sormamızı istediler ?

ARIKLI'NIN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Konuyla ilgili olarak YDP Lefkoşa 2. Sıra Milletvekili Adayı Talip Atalay'ın FETÖ'CÜ olup olmadığıyla ilgili YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın bugün açıklama yapmasını bekliyoruz.