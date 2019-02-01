Gençlik Dairesi “anne Babaların Çocukları İle İletişimi Nasıl Güçlenir” Konulu Seminer Verdi

Lefkoşa, 1 Şubat 19 (.): Gençlik Dairesi tarafından, Vadili ve Paşaköy Gençlik Merkezlerinde faaliyet gösteren gençlerin ailelerine, Psikolog Bleda Tilki tarafından “Anne Babaların Çocukları ile İletişimi Nasıl Güçlenir” isimli seminer verildi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Daire Müdürü Şifa Çolakoğlu seminerin başında yaptığı kısa konuşmasında gençlerin gelecek olduğunu vurgulayarak aile seminerlerini çok önemsediğini belirtti.

Anne babaların çocukları için her zaman en iyisini istediğini ancak bazen iyi niyetin de hataya yol açabileceğinin altını çizen Çolakoğlu, böylesi seminerlerde doğru bilinen bazı yanlışların görülebildiğini vurguladı.

Çolakoğlu, Psikolog Bleda Tilki’ye de katkılarından dolayı teşekkür etti.

(HUR/HÖ)