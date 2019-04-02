banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95113
ALTIN
229.838
DOLAR
5.5430
STERLİN
7.2150
EURO
6.2089
Taksici üç gün daha tutuklu kalacak
TAKSİCİ ÜÇ GÜN DAHA TUTUKLU...
Çocuğu taciz etti
ÇOCUĞU TACİZ ETTİ
Cani koca kabul etmedi!
CANİ KOCA KABUL ETMEDİ!
Karşıyaka’da bir kişi evinde ölü bulundu
KARŞIYAKA’DA BİR KİŞİ EVİNDE ÖLÜ...
banner307

Gençlik Sosyal Destek Projesi bu ay başlıyor

Gençlik Sosyal Destek Projesi bu ay başlıyor

02 Nisan 2019 Salı 11:03
Gençlik Sosyal Destek Projesi bu ay başlıyor

BAŞBAKAN ERHÜRMAN YARIN DÜZENLENECEK TANITIMA KATILACAK
 

Ülkedeki gençlerin farkındalığını ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla Başbakanlığa bağlı Gençlik Dairesi tarafından planlanan “Gençlik Sosyal Destek Projesi” (GESDEP) bu ay başlıyor.

Proje, Başbakan Erhürman’ın da konuşma yapacağı basın toplantısında yarın tanıtılacak. Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılacak toplantı 15.00’de başlayacak.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aralık 2019’a kadar tamamlanması öngörülen proje kapsamında, Gazimağusa, İskele, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de yapılacak 7 farklı etkinlikte gençlerle bir araya gelinecek.

Etkinlikler çerçevesinde alanlarında uzmanların yürüteceği aktiviteler, atölye çalışması ve sunum olmak üzere 2 farklı formatta gerçekleştirilecek.

Gençlik Dairesi, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve okul müdürlükleriyle iş birliği yapıyor. Bölgelerdeki maddi manevi yetersizlik yaşayan veya sosyal açıdan zayıf olan ihtiyaçlı gençler ve çocuklar gerçekleştirilecek etkinliklere öncelikli olarak katılma fırsatı bulacak.
 

Son Güncelleme: 02.04.2019 15:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Koruma Dairesi, 25-31 Mart arasında 365 denetim yaptı
Çevre Koruma Dairesi, 25-31 Mart arasında 365 denetim yaptı
Geçitkale ve Akdoğan bucaklarına E-kimlik başvuru cihazları kuruldu
Geçitkale ve Akdoğan bucaklarına E-kimlik başvuru cihazları kuruldu
Ltb “okumak Güzeldir” Kampanyasının İkinci Çekilişi Yapıldı
Ltb “okumak Güzeldir” Kampanyasının İkinci Çekilişi Yapıldı
Miraç Kandili
Miraç Kandili
10. Masal Günleri’nin İlk Etkinliği Gerçekleştirildi
10. Masal Günleri’nin İlk Etkinliği Gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Akıncı Kamu Hizmeti Komisyonu Üyelerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Kamu Hizmeti Komisyonu Üyelerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Nazım Topcan’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Nazım Topcan’ı Kabul Etti
Besim: “6 ameliyathane devreye girecek”
Besim: “6 ameliyathane devreye girecek”
Özev İle Kolan Brıtısh Hospıtal Koruyucu Hekimlik Protokolü İmzaladı
Özev İle Kolan Brıtısh Hospıtal Koruyucu Hekimlik Protokolü İmzaladı
Gazeteci Örgütlerinden Uludağ’ın Nobel Adaylığına Destek
Gazeteci Örgütlerinden Uludağ’ın Nobel Adaylığına Destek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim