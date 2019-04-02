Gençlik Sosyal Destek Projesi bu ay başlıyor

BAŞBAKAN ERHÜRMAN YARIN DÜZENLENECEK TANITIMA KATILACAK



Ülkedeki gençlerin farkındalığını ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla Başbakanlığa bağlı Gençlik Dairesi tarafından planlanan “Gençlik Sosyal Destek Projesi” (GESDEP) bu ay başlıyor.

Proje, Başbakan Erhürman’ın da konuşma yapacağı basın toplantısında yarın tanıtılacak. Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılacak toplantı 15.00’de başlayacak.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aralık 2019’a kadar tamamlanması öngörülen proje kapsamında, Gazimağusa, İskele, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de yapılacak 7 farklı etkinlikte gençlerle bir araya gelinecek.

Etkinlikler çerçevesinde alanlarında uzmanların yürüteceği aktiviteler, atölye çalışması ve sunum olmak üzere 2 farklı formatta gerçekleştirilecek.

Gençlik Dairesi, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve okul müdürlükleriyle iş birliği yapıyor. Bölgelerdeki maddi manevi yetersizlik yaşayan veya sosyal açıdan zayıf olan ihtiyaçlı gençler ve çocuklar gerçekleştirilecek etkinliklere öncelikli olarak katılma fırsatı bulacak.

