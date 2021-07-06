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Gençlik Platformu Boğaz piknik alanında farkındalık yaratan çevre etkinliği gerçekleştirdi

Girne Belediyesi'nin 15-21 yaş gençlerden oluşturduğu Gençlik Platformu 5 Temmuz Pazartesi günü Boğaz Piknik Alanında "Çöp Bizim Sorumluluk Kimin?" sloganıyla çevre temizliği farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

06 Temmuz 2021 Salı 15:02
Gençlik Platformu Boğaz piknik alanında farkındalık yaratan çevre etkinliği gerçekleştirdi

ÇADER (Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği) ve çevreye duyarlı Take Action grubundan gençlerin katıldığı etkinlikte, atıklar toplanarak sınıflandırılıp ayrıştırıldı. Dörtlü gruplara dağılan gençler bu çalışmada veri toplama işlemi de yaptı.

Girne Gençlik Platformu Sokakta yaşayan hayvanlar için yanlarında mama da getirerek Altın Patiler Derneğine bağışta bulundu. Duyarlılıklarını ortaya koyan gençler herkesi çevreye karşı duyarlı olmaları ve sorumluluk almaları çağrısı yaptı.

Gençler, yanlarında gelirken ikinci el kitaplarını da getirdi. Etkinliklerde toplayacakları kitapları yaz sonunda ihtiyaçlı kişi ve kurumlara bağışlayacak.

"SORUMLULUK HEPİMİZE AİT"

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Take Action üyesi Erna Yurtdaş etkinlikle ilgili konuşarak, “Daha temiz bir Kıbrıs için umudumuzu kaybetmemeli, hep birlikte harekete geçmeliyiz” dedi.

Gençlik Platformu Temsilcisi Hazay Say Ötün ise Gençlik Platformu adına konuşarak, çevre kirliliği ile ilgili sorumluluğun hepimize ait olduğuna vurgu yaptı.

Etkinliğe destek veren Çatalköy'ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) Üyesi Irene Raab Marancos, “Gençlerle bu organizasyonları gerçekleştirmek bize ümit veriyor. Burada sadece çöp toplamadık aynı zamanda çöplerin ayrıştırılması konusunda da farkındalık yarattık ” dedi.

"YOL HARİTAMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Boğaz Piknik Alanında yaratılan çevre sorununun yıllardır sürdüğünü hatırlatarak, "Yapılan bu etkinlik geri dönüşüm konusunda atık maddelerin yeniden kazandırılması ile ilgili yapılacak olan çalışmaların ilk adımıdır. Boğaz piknik alanından çıkarılan çöpler bize araştırma yapmak için veri toplamamızı sağlayacaktır. Çıkan veriler sonucunda nelerle karşılaşacağımızı bilip ona göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Orman Dairesine bağlı olan Boğaz Piknik alanının daha önce de talep ettiğimiz gibi Girne Belediyesi’nin kontrolüne verilmesinin tekrar gündeme gelmesini ve buraya piknik yapmaya gelen insanları güzel, temiz bir ortamla karşılamak isteğimizi her zaman söyledik. Girne Belediyesi Gençlik Platformu’na Sosyal İşler Şubesi’ne ve katkı koyan tüm herkese teşekkür ederim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik PlatformuGirne Belediyesi
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