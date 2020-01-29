Gençlik Kampına katılanlara sertifikaları verildi

Gençlik Dairesi Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı’nda tamamlanarak katılımcılara sertifikaları verildi.

Gençlik Dairesi kamplarında görev alan eğitim şefi ve liderlerin yanı sıra, liderlik yapmak isteyen gençlerin de yer aldığı eğitimde, Türkiye’den 18, KKTC’den de 7 uzman, eğitimleri gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, temel lider eğitimi kursunun kapsamlı olduğunu ve amacına ulaştığını belirterek, gençlere verilecek eğitimin ve yaklaşımın en üst düzeyde olması gerektiğini söyledi.

Söz konusu eğitimlerin devam edeceğini belirten Eren, Kantara’nın bir marka haline geldiği ve bunda eğitim şefi ile liderlerin büyük katkısı olduğunu kaydederek, büyük ilgi gören Kantara kış ve yaz kamplarına yönelik nitelikli liderler yetiştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Eren, Türkiye’den gelen misafirlere ve KKTC’den eğitimcilere de katkılarından dolayı teşekkür etti