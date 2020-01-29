banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119689
ALTIN
301.289
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7649
EURO
6.5546
Sayın Bakan, Açıklamasının Altında Kalabilir Mi ?
Dr.İlker İpekdal yazdı...
YDP’nin rolü...
BAŞYAZI
Herşey Bize Müstehak
Derviş Gezer yazdı...
Kaçak yap sonra izin iste!
Kaçak yap sonra izin iste!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Gençlik Kampına katılanlara sertifikaları verildi

Gençlik Dairesi Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı’nda tamamlanarak katılımcılara sertifikaları verildi.  

Gençlik Kampına katılanlara sertifikaları verildi

Gençlik Dairesi Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı’nda tamamlanarak katılımcılara sertifikaları verildi.  

29 Ocak 2020 Çarşamba 14:21
Gençlik Kampına katılanlara sertifikaları verildi

Gençlik Dairesi Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı’nda tamamlanarak katılımcılara sertifikaları verildi.  

Gençlik Dairesi kamplarında görev alan eğitim şefi ve liderlerin yanı sıra, liderlik yapmak isteyen gençlerin de yer aldığı eğitimde, Türkiye’den 18, KKTC’den de   7 uzman, eğitimleri gerçekleştirdi. 

banner317
Gençlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, temel lider eğitimi kursunun kapsamlı olduğunu ve amacına ulaştığını belirterek, gençlere verilecek eğitimin ve yaklaşımın en üst düzeyde olması gerektiğini söyledi. 

Söz konusu eğitimlerin devam edeceğini belirten Eren, Kantara’nın bir marka haline geldiği ve bunda eğitim şefi ile liderlerin büyük katkısı olduğunu kaydederek, büyük ilgi gören Kantara kış ve yaz kamplarına yönelik nitelikli liderler yetiştirmeye devam edeceklerini vurguladı. 

Eren, Türkiye’den gelen misafirlere ve KKTC’den eğitimcilere de katkılarından dolayı teşekkür etti

Son Güncelleme: 29.01.2020 19:01
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Dairesi Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı Gençlik Dairesi Kantara Gençlik KampıGençlik DairesiGençlik KampıGençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Ydp Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'ni Ziyaret Etti
Ydp Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'ni Ziyaret Etti
Hasipoğlu: “Başkanımızın etrafında bütünleştik”
Hasipoğlu: “Başkanımızın etrafında bütünleştik”
Özersay’ın Konuşmasının Engellenmesine Öğrencilerden Tepki
Özersay’ın Konuşmasının Engellenmesine Öğrencilerden Tepki
UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı kayıt başvuruları başladı
UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı kayıt başvuruları başladı
DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni gerçekleşti
DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni gerçekleşti
Kalfalık Eğitimini Tamamlayan 30 Mahkuma Diplomaları Verilecek
Kalfalık Eğitimini Tamamlayan 30 Mahkuma Diplomaları Verilecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Tümgeneral Öztürk, Oğuz’u Ziyaret Etti
Tümgeneral Öztürk, Oğuz’u Ziyaret Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim