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Gençlik Dairesi’nden Cumhuriyet Şöleni

Gençlik Dairesi 24. Cumhuriyet Şöleni Bostancı Şehit Karter İlkokulunda gerçekleşen açılış şöleninden sonra dün akşam Lefkoşa Atatürk Kapalı spor Salonu açık alanında gerçekleşen şölenle devam etti. Şölen bu akşam saat 18.00 da Mağusa Venedik Sarayında gerçekleşecek halkoyunları performansları ve Öldüren Şampanya konseri sonrasında son bulacak.   

14 Kasım 2021 Pazar 11:15
Gençlik Dairesi’nden Cumhuriyet Şöleni

Lefkoşa’da gerçekleşen geceye Grup Rast Konseri damga vururken, birbirinden yetenekli gruplarda alanlarındaki performanslarını sergiledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, şölen açılışında yaptığı konuşmasında zorluklarla kurulan ve yaşı genç olmasına rağmen büyük aşama kaydettiğimiz devletimizin çok daha iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu vurgulayarak, Kıbrıslı Türklerin lideri Dr Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygıyla andığını ifade etti.

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Eren, Bostancı’dan sonra Lefkoşa’da da gençlerimize imkan yaratıldığı zaman neler yapabileceklerini sahnede izleyeceğimizin altını çizerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarınıda hatırlatarak gençlerden başlamak üzere toplum olarak pandemi kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Eren, geceye katkı koyan tüm gruplara teşekkür plaketi takdim ederken, Gençlik Dairesi çalışanlarınada emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Gece, Gençlik Dairesi Halkoyunları gösterisi, Dansbase Hiphop ve Urban dans gösterileri, Nev Fitness gösteri grubu, Nicosia Dans House, Genç Yetenekler Production, Kıbrıs Türk Halkdansları Federasyonu FOGEM Kartal Oyunu Sunumu ve Jimnastik Federasyonu Gösterisi performansları ile devam ederken, RAST konseri ile son buldu.

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Son Güncelleme: 14.11.2021 14:00
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