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Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Lapta Gençlik Kampı’nda aktivite ve eğitimlere katıldı

Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Lapta Gençlik Kampı’nda aktivite ve eğitimlere katıldı

15 Şubat 2019 Cuma 14:09
Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Lapta Gençlik Kampı’nda aktivite ve eğitimlere katıldı

Gençlik Dairesi’nin Vadili Gençlik Merkezi’nde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük grup halk dansları ekipleri, Lapta Gençlik Kampı’nda aktivite ve eğitim kampı gerçekleştirdi. 

Gençlik Dairesinden verilen bilgiye göre, gençler, halk dansları çalışmalarının yanı sıra yaş gruplarına göre, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği adına seminer veren Psikolog Şerife Hilkat tarafından “Akran Zorbalığı”, Psikolog Halil Tanyıl tarafından “Öfke ve Öfke Kontrolü” ve Psikolog Mehmet Akça tarafından “İletişim, Stres ve Kaygı Yönetimi” konulu seminerlere katıldı.   

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da Lapta Gençlik Kampı’nda gerçekleşen çalışmaları yerinde izlerken sonrasında gençlerle sohbet ederek isteklerini dinledi.  

Çolakoğlu, kampta çalışmaları yürüten Gençlik Dairesi halk dansları eğitmenlerine, seminerlerle katkı sağlayan Psikologlar Derneğine, Lapta Gençlik Kampı çalışanlarına ve Daire personeline özverili çalışmaları için teşekkür etti. 



 


Son Güncelleme: 15.02.2019 17:14
Anahtar Kelimeler:
Vadili Gençlik Merkezi
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