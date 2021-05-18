banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çanlar, YDP için çalarken
Çanlar, YDP için çalarken
İzlemek bile yorucu
İzlemek bile yorucu
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Devlet bu kadar mı zengin de haberimiz yok!
Devlet bu kadar mı zengin...
banner376

Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenliyor

Yazılı açıklama yapan Daire Müdürü Hasan Eren, etkinliklerle ilgili bilgi verdi. 

18 Mayıs 2021 Salı 14:15
Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenliyor
banner337

Eren, Salahi Döşemeci (57), Mustafa Pit (56), Zihni Üney (54), Mehmet Akbulut (54), Hüseyin Yıldırımer (49), Utku Şakir (42), Murat Akkent (41), Gülhan Soler’den (46) oluşan grubun tüm Kuzey Kıbrıs’ta 400 km bisiklet sürerek, 19 Mayıs günü (yarın) Girne Kapısı önünde Atatürk büstüne çiçek koyacağını belirtti. 
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, kendi alanlarında başarılı gençlerin sergilediği performans videolarını hafta boyunca yayınlayacaklarını belirtti.  
Eren, yarın 19:00-20:00 saatleri arasında CyprusCodes işbirliğinde bilgisayarlara ve teknolojiye ilgi duyan gençlerin, programlama konseptinin temellerini atan gelecekte teknoloji, mühendislik veya bilim sahalarında kariyer planlayan öğrencilere yönelik söyleşi düzenleneceğini duyurdu.
Söyleşi, https://meet.google.com/soa-utfq-ptn?hs=224 adresinden yayınlanacak. 

banner341
Eren, “Gönül arzu ederdi ki, bu coşkulu günü, sokaklarda, sahnelerde, gençlerimizin yeteneklerini sergilediği platformlarda icra ederken kutlayalım. Ancak dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla, toplanmak, etkinlik düzenlemek toplum sağlımız için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı. 
Gençlere, pandemiden dolayı yetenekli olduğu alanlarda kendini gösteremese de hedeflerinden kopmama ve hayallerinin peşinden koşmaya devam etme çağrısında bulunan Eren, akademik başarılarının yanı sıra kötü alışkanlıklardan uzak, kültür, sanat, spor alanlarında da uluslararası başarı kazanmış gençler hayal ettiklerini belirtti. 
Siyasi ambargolara rağmen birçok alanda başarı elde etmiş gençlerin yanına birçoğunun daha ekleneceğine inanç belirten Eren, “Yüce Atatürk’ün çizdiği yolda başarı dolu yarınlara koşacağınızdan emin olduğumu belirtir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tekrardan kutlarım.” ifadelerini kullandı. 
 


 

banner360
Son Güncelleme: 18.05.2021 14:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KKTC’de basın özgürlüğü ele alındı”
“KKTC’de basın özgürlüğü ele alındı”
Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan açıklama
Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan açıklama
Bayram haftasında kapalı turizme yoğun ilgi
Bayram haftasında kapalı turizme yoğun ilgi
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın 19 Mayıs mesajı
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın 19 Mayıs mesajı
Güngördü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı
Güngördü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı
Bakan Amcaoğlu, 18 Mayıs Salı günü 21:00’da GAÜ online yayınında önemli açıklamalarda bulunacak
Bakan Amcaoğlu, 18 Mayıs Salı günü 21:00’da GAÜ online yayınında önemli açıklamalarda bulunacak
Memur-sen Başkanı Manga Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
Memur-sen Başkanı Manga Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
Türk Kültür Derneği, 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Türk Kültür Derneği, 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yarın “1. Gençlik Konseri” düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yarın “1. Gençlik Konseri” düzenlenecek
Bakan Çavuşoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bakan Çavuşoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim