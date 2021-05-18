Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenliyor

Eren, Salahi Döşemeci (57), Mustafa Pit (56), Zihni Üney (54), Mehmet Akbulut (54), Hüseyin Yıldırımer (49), Utku Şakir (42), Murat Akkent (41), Gülhan Soler’den (46) oluşan grubun tüm Kuzey Kıbrıs’ta 400 km bisiklet sürerek, 19 Mayıs günü (yarın) Girne Kapısı önünde Atatürk büstüne çiçek koyacağını belirtti.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, kendi alanlarında başarılı gençlerin sergilediği performans videolarını hafta boyunca yayınlayacaklarını belirtti.

Eren, yarın 19:00-20:00 saatleri arasında CyprusCodes işbirliğinde bilgisayarlara ve teknolojiye ilgi duyan gençlerin, programlama konseptinin temellerini atan gelecekte teknoloji, mühendislik veya bilim sahalarında kariyer planlayan öğrencilere yönelik söyleşi düzenleneceğini duyurdu.

Söyleşi, https://meet.google.com/soa-utfq-ptn?hs=224 adresinden yayınlanacak.



Eren, “Gönül arzu ederdi ki, bu coşkulu günü, sokaklarda, sahnelerde, gençlerimizin yeteneklerini sergilediği platformlarda icra ederken kutlayalım. Ancak dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla, toplanmak, etkinlik düzenlemek toplum sağlımız için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.Gençlere, pandemiden dolayı yetenekli olduğu alanlarda kendini gösteremese de hedeflerinden kopmama ve hayallerinin peşinden koşmaya devam etme çağrısında bulunan Eren, akademik başarılarının yanı sıra kötü alışkanlıklardan uzak, kültür, sanat, spor alanlarında da uluslararası başarı kazanmış gençler hayal ettiklerini belirtti.Siyasi ambargolara rağmen birçok alanda başarı elde etmiş gençlerin yanına birçoğunun daha ekleneceğine inanç belirten Eren, “Yüce Atatürk’ün çizdiği yolda başarı dolu yarınlara koşacağınızdan emin olduğumu belirtir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tekrardan kutlarım.” ifadelerini kullandı.



